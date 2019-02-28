【越南特金會】首日會面後特朗普發文：和金正恩的會面非常好

第二次美朝峰會周三（27日）在越南河內舉行，朝鮮領導人金正恩與美國總統特朗普當晚在索菲特傳奇大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi共進晚餐並舉行首輪會談。特朗普同日深夜在Twitter發文，形容與金正恩舉行非常好的會面和晚宴。

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年2月27日

特朗普在Twitter指與金正恩舉行很好的會議和晚宴，亦有好好的對話，期待周四繼續討論。

特朗普及金正恩時隔261天於越南河內再會，舉行第二次「美朝峰會」。兩人周三（27日）晚上在河內索菲特傳奇大都會酒店碰面一刻，雙方握手問好。兩人之後在翻譯員陪同下，一對一交談約30分鐘，其後再共進晚餐。他們之後在媒體面前坐下稍作交談，特朗普稱讚金正恩是偉大領袖，又指朝鮮會有美好的未來；金正恩則指，兩人來到今天，是成功克服了所有障礙。

特朗普及金正恩周四會舉行一對一正式談判，之後雙方官員加入進行擴大會談，並有機會在會談後簽署《河內宣言》。

（綜合報道）