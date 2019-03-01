【越南特金會】韓媒不忿獨家新聞被搶　越南街頭「小朋友齊打交」

美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩周四（28日）的越南「特金會」因未能達成協議，遽然提早結束，惟不少在當地的記者卻未能「收工」，需在當地跟進最新消息。 朝鮮外相李勇浩當地時間周五（3月1日）凌晨突然召開記者會，「on call 48小時」的記者隨即趕到會場。有韓國記者更因被行家搶去自己的位置而無法入場，二人在記者會後初則口角，繼而動武，為他們的越南之行寫下尷尬結局。

越南特金會：朝鮮外相李勇浩當地時間周五凌晨突然召開記者會，不少記者無法入場，在場外冒雨等待消息。（香港01記者）

朝鮮外相李勇浩當地時間周五（3月1日）凌晨12時15分，突然在金正恩下榻的河內梅利亞酒店（Melia Hanoi）召開記者會。由於事態緊急而且罕見，不少記者聞風而至，有記者趕抵現場後更未獲准內進。據韓國媒體透露，是次記者會由朝鮮駐越南大使館一對一聯繫記者，所以大多數記者並未得到此次深夜記者會的消息。

記者會場外，更有韓國記者因無法進入會場而發生打鬥。現場消息指，朝鮮在記者會前通知韓國聯合電視台（YTN）的記者，有關記者及後無私地將消息告訴同樣來自韓國的行家、韓聯社記者。結果韓聯社記者先進會場，霸佔YTN記者的位置，導致後者無法進入會場，要與其他無法入場的行家在場外冒雨等待消息。

YTN記者深深不忿，在記者會後捉住韓聯社記者理論，二人更打起上來。

當時正下着大雨，不少記者在場外等待消息：

（綜合報道）