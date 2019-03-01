【越南特金會】最後一刻取消午餐　雙方收隊留國旗　酒店場面冷清

美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩一連兩日的越南特金會，最終以未能達成協議收場，雙方取消工作午餐和簽約儀式，提早離開河內索菲特傳奇大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi）。特金會發展出人意料，消息人士透露，整間酒店的氣氛亦隨之跌宕。

峰會首日（2月27日），兩位元首有說有笑，特朗普在記者面前稱呼金正恩是「偉大領袖」，又形容兩人關係甚佳。消息人士透露，當天氣氛融洽，雙方人員在酒店內互動時都很有禮貌，保安人員輪流為對方開門，而美朝官員在休息時間亦會閒聊一下。

至次日早上，特朗普與金正恩先舉行單獨會談，外界對峰會成果仍感樂觀，金正恩當天更歷來首次回答外國記者的提問，讓現場不少記者也甚為雀躍。兩方其後加入更多官員參與討論，白宮之後證實，雙方未能達成協議，取消原定的工作午餐和簽署聲明儀式。

越南特金會：特朗普表示，朝鮮雖然展現棄核決心，但卻未做好完全棄核的準備，所以仍會持續對朝制裁。（路透社）

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知情人士指，白宮宣布取消午餐時，餐點即將煮好，「一切都準備就緒，卻在最後一刻取消」。午餐的頭盤為蘋果鵝肝啫喱，主菜是鱈魚，甜品則是香蕉太妃批，並有人蔘茶。

特朗普和金正恩以及他們的隨行人員離開後，留下美國和朝鮮國旗，酒店顯得分外冷清。

（路透社）