中國國務委員兼外交部長王毅上周六(16日)訪問泰國,應泰國外交部長敦.巴穆威奈(Don Pramudwinai)邀請到清邁進行戰略磋商,就全球和區域發展以及中泰關係未來方向交換意見,兩人期間並深入討論南海問題。

泰國外交部發布的新聞稿指出,在南海議題上,王毅與敦.巴穆威奈討論到東協(ASEAN)和中國正在進行的《南海行為準則》(Code of Conduct in the South China Sea,COC)草案,兩人都樂見雙方達成的進度,特別是COC單一磋商文本草案的進度。

泰國外交部又指,雙方同時提到在南海促成雙贏活動的重要性,例如海洋環境的保護。

新聞稿引述王毅表示,中國政府的政策會依照1982《聯合國海洋法公約》(UNCLOS),確保南海的航行和飛行自由,中國一直遵守這一立場,未來也會繼續維持有關立場。他重申中方會繼續與各方合作,推動區域和平與安全,令南海擁有和平、穩定和可持續發展。

(泰國外交部/中央社)