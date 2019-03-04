【委內瑞拉政變】瓜伊多3月4日回國　籲支持者示威遊行

委內瑞拉政局持續動蕩，反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）周日（3日）呼籲支持者在他回國當日，即周一（4日）走上街頭示威，抗議總統馬杜羅（Nicolas Maduro）。

瓜伊多周日於Twitter貼文表示，全國各地的支持者應在周一上午11時舉行集會，他稍後將公布集會地點等細節，促請委內瑞拉民眾密切留意官方聲明。

#Venezuela



Tal y como dije ayer, anuncio mi regreso al país.



Convoco al pueblo venezolano a concentrarse, en todo el país, mañana a las 11:00 am.



Atentos a las redes oficiales, estaremos informando puntos de concentración #VamosBien porque vamos todos. ¡Vamos Venezuela! — Juan Guaidó (@jguaido) 2019年3月3日

反對派活動人士亦在社交媒體上呼籲人們在首都加拉加斯的購物娛樂區拉斯梅塞德斯（Las Mercedes）阿爾弗雷多薩德勒廣場（Alfredo Sadel Plaza）集合。

另一邊廂，委內瑞拉政府敦促民眾周一至周二（4日至5日）前往海灘和其他度假勝地，參與嘉年華活動。

瓜伊多1月13日自行宣誓為委內瑞拉臨時總統，他2月起不顧法院出境禁令，先後到訪哥倫比亞、巴西、巴拉圭及阿根廷，尋求拉美國家支持。如果他周一回國領導示威活動，或會面臨牢獄之災。

（美聯社）