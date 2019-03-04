【華為孟晚舟被捕】傳孟晚舟擬攻讀商學博士　應對漫長聆訊

加拿大司法部上周六（3月2日）批准啟動華為副董事長孟晚舟的引渡程序，對此孟晚舟不但向加拿大當局提出民事訴訟，更有指她打算在當地大學攻讀商學博士學位，長居溫哥華應對漫長的法律聆訊。

關於引渡聆訊的過程預料將長達數個月，分析認為孟晚舟有意長居溫哥華，為漫長審訊作準備。加拿大廣播公司（CBC）報道，孟晚舟曾向律師透露，有意在保釋後報讀加拿大不列顛哥倫比亞大學（University of British Columbia）紹德商學院（Sauder School of Business）的博士學位繼續進修；另外有指她計劃為女兒辦理入讀當地學校的手續，並稱會用餘下時間來陪伴家人和閱讀。

美國1月28日正式向加拿大提出引渡華為副董事長孟晚舟的要求，加拿大司法部上周五（1日）簽發授權令，允許法院啟動有關孟晚舟一案的引渡聆訊；中方對此提出嚴正交涉並要求立即放人。

孟晚舟將在3月6日再上庭，屆時法庭會決定聆訊日期。加國聲明強調，聽證會不是審判，不作有罪或無罪的裁決。

孟晚舟周日（3日）向卑詩省最高法院提出民事訴訟，指控渥太華政府嚴重違反孟晚舟的憲法權利。訴訟稱，加方在拘捕孟晚舟前對她扣留3小時、搜查及問話，並假裝例行海關檢查，強迫孟晚舟提供證據及資料。

（綜合報道）