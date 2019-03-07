【華為孟晚舟被捕】律師：特朗普言論反映案件有政治動機

華為副董事長孟晚舟周三（6日）上午10時於溫哥華卑詩省高級法院出庭，惟引渡聆訊日期仍未定出，法官押後到5月8日續審。孟晚舟代表律師指出，美國總統特朗普曾發表會介入案件的言論，顯示孟晚舟案涉及政治動機。

華為副董事長孟晚舟被捕案：美國總統特朗普2018年12月曾說，如果有助中美達成貿易協議，他將考慮介入孟晚舟案件。孟晚舟代表律師指出，有關言論反映案件背後有政治動機。（路透社）

特朗普2018年12月11日曾表示，在符合國家安全利益或有助與中國達成貿易協議的情況下，自己會介入司法部針對孟晚舟案的調查。他續指，孟晚舟案有可能成為中美談判的一部分，白宮會與司法部對話，讓更多人參與其中。

孟晚舟代表律師佩克（Richard Peck）周三表示，特朗普言論反映孟晚舟被捕背後有政治動機，因此需要時間整理抗辯。他指出，辯方律師團將與控方研究及討論在下次出庭前，需要提交什麼資料。

孟晚舟周日（3日）將加拿大聯邦政府、邊境服務署以及加拿大皇家騎警告上法庭，指控上述機構不當拘留她約3小時，期間沒收她的電子器材並要求交出密碼，事件令她出現精神焦慮以及失去自由，侵犯她的憲法權利。

（路透社／美國有線新聞網絡）