【華為孟晚舟被捕】即將出庭　辯方律師或出招阻引渡聆訊開波

華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕的風波仍然繼續，加拿大司法部上周五（3月1日）已宣布，允許卑詩省法院啟動正式引渡聆訊。孟晚舟周三（6日）將會再出庭，屆時法院也會定出引渡聆訊日期。 加拿大《星報》引述法律專家意見指，孟晚舟方面的辯護律師可能會在公布聆訊日期之前就展開「攻勢」，以控方證據不足為由，要求提交更多證據，希望藉此阻礙引渡聆訊進行。

報道指由於法院已獲得「授權進行令」（Authority to Proceed），因此孟晚舟的辯護團隊之前已收到一份「案件紀綠」（record of the case）文件，列明如果案件在美國審訊，控方可能會提出的呈堂證據。

多倫多刑事辯護律師温斯坦（Seth Weinstein）指出，相信孟晚舟的辯護團隊在審視有關證據文件後，可以用政府披露證據不足為由，要求對方提供更多證據。這程序必須在引渡聆訊展開之前進行。

此外，孟晚舟已向卑詩省最高法院提出民事訴訟，指控加拿大當局嚴重違反孟晚舟的憲法權利。專家認為這宗訴訟可能影響引渡聆訊可以使用的證據，孟晚舟律師甚至可能會利用「濫用訴訟程序」（abuse of process），要求暫緩處理引渡聆訊。

引渡程序可以持續相當長時間，英國廣播公司（BBC）報道，部分引渡程序的個案，更曾拖延超過10年。

（星報）