【華為孟晚舟被捕】即將出庭　辯方律師或出招阻引渡聆訊開波

華為副董事長孟晚舟在加拿大被捕的風波仍然繼續,加拿大司法部上周五(3月1日)已宣布,允許卑詩省法院啟動正式引渡聆訊。孟晚舟周三(6日)將會再出庭,屆時法院也會定出引渡聆訊日期。 加拿大《星報》引述法律專家意見指,孟晚舟方面的辯護律師可能會在公布聆訊日期之前就展開「攻勢」,以控方證據不足為由,要求提交更多證據,希望藉此阻礙引渡聆訊進行。

報道指由於法院已獲得「授權進行令」(Authority to Proceed),因此孟晚舟的辯護團隊之前已收到一份「案件紀綠」(record of the case)文件,列明如果案件在美國審訊,控方可能會提出的呈堂證據。

多倫多刑事辯護律師温斯坦(Seth Weinstein)指出,相信孟晚舟的辯護團隊在審視有關證據文件後,可以用政府披露證據不足為由,要求對方提供更多證據。這程序必須在引渡聆訊展開之前進行。

此外,孟晚舟已向卑詩省最高法院提出民事訴訟,指控加拿大當局嚴重違反孟晚舟的憲法權利。專家認為這宗訴訟可能影響引渡聆訊可以使用的證據,孟晚舟律師甚至可能會利用「濫用訴訟程序」(abuse of process),要求暫緩處理引渡聆訊。

引渡程序可以持續相當長時間,英國廣播公司(BBC)報道,部分引渡程序的個案,更曾拖延超過10年。

(星報)