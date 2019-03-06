華為「太子女」孟晚舟被捕　中美加外交角力持續近100天全紀錄

華為副董事長、創辦人任正非之女孟晚舟2018年12月1日在加拿大溫哥華（Vancouver）被拘捕後引發的風波愈演愈烈，事件發生至今已持續近100天，不但影響孟晚舟與華為，更是逐步加劇中國、美國與加拿大三國之間的外交角力。本文按時序列出風波期間的各項大事，讓大家重溫這次事件。

華為「太子女」孟晚舟被捕案摘要：

華為孟晚舟被捕：華為副董事長孟晚舟2018年12月1日在加拿大溫哥華被捕。（資料圖片）

2018年12月1日

孟晚舟當時由香港前往墨西哥，途經溫哥華轉機。當局應美國要求在溫哥華國際機場拘捕她。

2018年12月7日​

孟晚舟前往卑詩省最高法院出席案件的首次保釋聽證會。美方代表稱，孟晚舟涉嫌透過一間名叫Skycom的香港公司與伊朗進行非法交易，違反美國的制裁禁令。聽證會首日未有結果，法官延期至2018年12月10日再審議。

2018年12月10日​

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與加拿大商人托德（Spavor Michael Peter Todd）分別在中國被捕，中國外交部指他們涉嫌從事危害中國國家安全活動。外界質疑中方可能是「報復式」拘留加拿大人。

2018年12月11日​

孟晚舟​重返加拿大最高法院，出席保釋聽證會。法官在當天下午宣判批准其保釋申請。她需繳交1000萬加元（約5,885萬港元）保釋金，遵守多項保釋條件。

華為孟晚舟被捕：華為副董事長孟晚舟當地時間2018年12月11日在溫哥華獲准保釋。（視覺中國）

2018年12月20日​

中國外交部發言人華春瑩證實加拿大女子麥基弗（Sarah McIver）被行政拘留，但與康明凱及斯帕弗（Michael Spavor）個案不同，她是因涉嫌非法就業問題被捕，隨後已被安排遣返加拿大。

2019年1月8日​

波蘭國內安全局以涉嫌從事間諜活動拘捕華為波蘭分公司高層王偉晶。

2019年1月14日​

中國大連法院重審加拿大公民謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）的在華走私毒品案，決定改判他死刑。

2019年1月22日​

加國大使麥家廉接受媒體採訪時評論孟晚舟事件，之後遭總理杜魯多要求「收口」。他1月24日發聲明道歉，惟隔日又再談論案件，最終被炒。

華為孟晚舟被捕：美國署理司法部長惠特克（Matthew G. Whitaker）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）及國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen ）聯合宣布，正式刑事起訴提出引渡華為及兩間附屬公司，以及華為副董事長孟晚舟。（Getty）

2019年1月28日​

美國正式刑事起訴華為、其附屬公司及華為副董事長孟晚舟等，並要求引渡孟晚舟，美國指他們涉嫌詐騙、妨礙司法公正及盜取T-Mobile美國分公司的商業機密等合共23項罪名。

2019年1月29日​

加拿大卑詩省最高法院開庭審理孟晚舟的更改保釋條件申請，孟晚舟再次抵達法院出庭應訊。

2019年2月19日​

華為創辦人任正非在訪談中表示，孟晚舟永生永世不可能做接班人，因為她沒有技術背景。

華為孟晚舟被捕：任正非接受BBC專訪，指孟晚舟沒有技術背景，永生永世不可能做接班人。（BBC截圖）

2019年3月1日​

加拿大司法部宣布簽發授權進行令，允許卑詩省法院啟動孟晚舟案的正式引渡聆訊。

2019年3月3日

孟晚舟的律師團隊向加拿大卑詩省最高法院遞交13項起訴書，​控訴加拿大​政府多名高官和員工。

2019年3月4日

多間外媒引述知情人士報道，華為計劃控告美國政府。