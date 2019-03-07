R. Kelly受訪情緒激動　怒斥性侵指控「愚蠢」

美國知名歌手、以歌曲《I Believe I Can Fly》成名的R. Kelly 2月遭美國檢方起訴10項性侵罪名，其後獲准以10萬美元（約78萬港元）保釋候審，但他周三（6日）再被芝加哥檢方以未全數支付撫養費為由再被拘留。 R. Kelly保釋期間首度接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，但當主持人提及性侵指控時情緒激動，怒斥指控「愚蠢」。

R. Kelly在節目上否認10項性侵控罪指控，稱「我沒有做那些事！這不是我，我為該死的生活奮鬥！」。

主持人蓋爾斯．金（Gayle King）提到他過去亦曾捲入性侵官司，即2008年被控拍攝兒童色情影片但獲無罪釋放一事，R. Kelly隨即怒斥對方不應雙重追訴，並指這對任何人都不公平。

訪問中兩人又談及近日拍攝的紀錄片《Surviving R. Kelly》，片中女士指控R. Kelly沒收她們的電話、禁止她們與家人接觸，並違反其意願脅持她們。

R.Kelly之後開始變得激動，反問主持人「如果他這樣做有多麼愚蠢」，之後再提高聲線向攝錄機說「用你的常識吧」，反駁指有關於他的傳聞都不可信。

R. Kelly涉性侵：R. Kelly受訪時情緒激動，怒斥有關他的性侵指控「愚蠢」。（訪問片段截圖）

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然後他開始落淚說「我不玩了，我不玩了」，再站起來大力手握拳頭拍胸口問：「你們是否都想殺死我？」最後有工作人員拍肩膊安撫他和抹掉他額上的汗，情緒才平復和繼續訪問。

R. Kelly上周二（2月26日）保釋後，芝加哥檢方周三（3月6日）再把他拘捕。檢方指，R. Kelly目前尚欠與前妻Andrea Kelly所生3名孩子共16.1萬美元撫養費，稱他必須全數支付費用才可獲釋。R. Kelly將於3月13日和22日分別出席撫養費和性侵指控的聆訊。

（英國廣播公司／路透社）