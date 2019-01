R. Kelly被指曾性侵多人　牽連Lady Gaga合作舊歌下架換新版

美國有線電視網絡LIFETIME,於上星期播出的紀錄片《Surviving R. Kelly》近日引起熱議。52歲的美國歌手R. Kelly被指曾多次性侵多名女性同男性,以及傳播性病,不少受害者都在節目中為自己發聲,連與他斷絕多年關係的女兒Buku Abi也在IG貼長文指控父親行為惡,並向大家道歉。

現年52歲的美國歌手R. Kelly牽涉多個性醜聞,最為知名的單曲包括《I Believe I Can Fly》、《The World's Greatest》、《Ignition (Remix)》等。(網絡圖片)

點擊下圖睇R. Kelly女兒IG全文:

好事不出門,壞事傳千里,曾經同R. Kelly合作過的美國流行天后Lady Gaga都因此受到牽連。日前,Gaga在社交平台寫了一篇長文向大家道歉,宣告同R. Kelly在2013合作的歌曲《Do What U Want》會從iTunes同其他所有音樂媒體平台下架,並且永遠不會同對方合作。

Gaga在文中表示:「我1000%支持女性同胞,相信他們,深知她們的遭遇和痛苦,而且強烈感角到她們的發生應該被大眾聽到,以及嚴肅對待。我聽到針對R. Kelly的指控是可怕同不可原諒的。」Gaga坦言自己作為一位性侵受害者,在人生的黑暗時期創作了這首歌同MV,由於當時極度憤怒,難以撫平內心的傷痛,Gaga本意是想創造一些極具挑釁的事情,而這首歌就是《Do What U Want (With My Body)》,她續指如果可以同過去的自己對話,她會去接受治療。

Gaga公開宣布永遠不會同有性醜聞的R. Kelly合作,同其合作的歌曲也會全面下架。(IG圖片)

Gaga透露會將《Do What U Want》換上同Christina Aguilera合作的版本,她表示雖然無法回到過去,但她依然會向前看,並支持女性、男性,所有性別,所有種族,所有的性侵受害者,並說在職業生涯中已經多次表明個人立場,「我說這些不是為自己找藉口,而是解釋清楚,沒有發生在自己身上,你不會明白當中的感受,但是現在我清楚是什麼感受。」除了強調該歌曲全面下架以及永久不同R. Kelly合作之外,Gaga還在文末向大家道歉:「我很抱歉,抱歉自己年輕時的判斷力太差,抱歉沒有及時發聲,我愛你們。」

以下為Gaga的原文: