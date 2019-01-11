R. Kelly被指曾性侵多人　牽連Lady Gaga合作舊歌下架換新版

美國有線電視網絡LIFETIME，於上星期播出的紀錄片《Surviving R. Kelly》近日引起熱議。52歲的美國歌手R. Kelly被指曾多次性侵多名女性同男性，以及傳播性病，不少受害者都在節目中為自己發聲，連與他斷絕多年關係的女兒Buku Abi也在IG貼長文指控父親行為惡，並向大家道歉。

現年52歲的美國歌手R. Kelly牽涉多個性醜聞，最為知名的單曲包括《I Believe I Can Fly》、《The World's Greatest》、《Ignition (Remix)》等。（網絡圖片）

點擊下圖睇R. Kelly女兒IG全文：

好事不出門，壞事傳千里，曾經同R. Kelly合作過的美國流行天后Lady Gaga都因此受到牽連。日前，Gaga在社交平台寫了一篇長文向大家道歉，宣告同R. Kelly在2013合作的歌曲《Do What U Want》會從iTunes同其他所有音樂媒體平台下架，並且永遠不會同對方合作。

Gaga在文中表示：「我1000%支持女性同胞，相信他們，深知她們的遭遇和痛苦，而且強烈感角到她們的發生應該被大眾聽到，以及嚴肅對待。我聽到針對R. Kelly的指控是可怕同不可原諒的。」Gaga坦言自己作為一位性侵受害者，在人生的黑暗時期創作了這首歌同MV，由於當時極度憤怒，難以撫平內心的傷痛，Gaga本意是想創造一些極具挑釁的事情，而這首歌就是《Do What U Want (With My Body)》，她續指如果可以同過去的自己對話，她會去接受治療。

Gaga公開宣布永遠不會同有性醜聞的R. Kelly合作，同其合作的歌曲也會全面下架。（IG圖片）

Gaga透露會將《Do What U Want》換上同Christina Aguilera合作的版本，她表示雖然無法回到過去，但她依然會向前看，並支持女性、男性，所有性別，所有種族，所有的性侵受害者，並說在職業生涯中已經多次表明個人立場，「我說這些不是為自己找藉口，而是解釋清楚，沒有發生在自己身上，你不會明白當中的感受，但是現在我清楚是什麼感受。」除了強調該歌曲全面下架以及永久不同R. Kelly合作之外，Gaga還在文末向大家道歉：「我很抱歉，抱歉自己年輕時的判斷力太差，抱歉沒有及時發聲，我愛你們。」

以下為Gaga的原文：