【英國脫歐】國會再投票　未來3天決定脫歐命運　輿論先唱衰

英國3月29日的「脫歐大限」即將殺到，但國內仍未通過脫歐協議，在未來3天（3月12日至14日）踏入關鍵階段，當地下議院將為決定脫歐前路再展開重要投票。 這3天為何重要？因為國會議員將決定英國未來是有協議脫歐、無協議脫歐，抑或是押後脫歐。 下議院當地時間周二（12日）將表決首相文翠珊提交的脫歐協議草案，若然不獲通過，那麼國會次日將投票決定是否通過「無協議脫歐」。如再遭否決，議員最終需就「押後脫歐」表態。 文翠珊的前路仍然崎嶇，當地媒體報道，在周二（12日）的投票，協議草案或會遭大比數否決。

英國脫歐：文翠珊的脫歐協議草案3月12日呈交國會表決，但消息指草案或遭大比數否決。（路透社）

投票一：3月12日 表決脫歐協議草案

英國首相文翠珊（Theresa May）最新版本的脫歐協議草案預料當地時間周二晚上7時30分舉行。表決項目除了協議草案外，還包括關於英歐未來關係的政治宣言。

關於脫歐協議草案的表決其實應早於2018年12月11日展開，但由於當時議員未達共識，投票推遲至2019年1月15日舉行。結果文翠珊的草案以432票對202票，遭遇下議院近代最大的敗仗。

保守黨疑歐派「歐洲研究組織」（ERG）和北愛爾蘭民主統一黨（DUP）強烈反對草案中的「補底方案」（backstop），令草案難以通過。

在3月12日的投票，《每日電訊報》引述消息人士指，投票可能會以多達100票之差再遭否決。

英國脫歐：在德國杜塞爾多夫一場嘉年華上，一輛諷刺脫歐「刺破」英國經濟的花車駕過。（美聯社）

投票二：3月13日 表決是否「無協議脫歐」

若文翠珊草案遭否決，首相府預料周三（3月13日）提出「無協議脫歐」（no deal Brexit）表決。議員屆時或就議案進行辯論和提出修正案。

不論是工黨、北愛民主統一黨，還是部分保守黨議員都反對無協議脫歐，認為這對英國經濟造成沉重打擊，就業及退休保障大臣盧綺婷（Amber Rudd）等閣員更威脅辭職阻止，因此通過「無協議脫歐」的機會相信不大。

英國脫歐：英國國會外有脫歐支持者抗議，指押後脫歐是對他們的背叛。（路透社）

投票三：3月14日 表決是否「押後脫歐」

文翠珊原打算迫使議員在通過草案和無協議脫歐之間選擇，惟策略未能奏效。她2月26日放軟口風，提出「押後脫歐」選項。若上述兩投票不通過，國會或於周四（14日）表決押後脫歐，即延長《里斯本條約》第50條的期限。

押後脫歐需獲得歐盟27成員國一致通過，成員國領袖也指出需清楚知道英國延期的用意。文翠珊強調，任何押後脫歐都不應超過6月底，並且只此一次，但延期的確實日子現時未有定案。

投票結果目前難以預測。首先是脫歐派分為同意無協議脫歐和「穩陣」脫歐兩批，他們可能在押後脫歐上有分歧；另外延期的舉動或被視為對脫歐的背叛，令外界更難估計脫歐派的取態。部分留歐派則期望借延期爭取得來的時間舉行二次公投。

財相夏文達（Philip Hammond）表示，一旦文翠珊草案未獲通過，國會亦未通過無協議脫歐，故結果很可能是押後脫歐。

英國脫歐：英國現時脫歐期限是3月29日，但最終脫歐方式亦有待表決。（路透社）

值得留意日子

3月29日是脫歐期限，也是文翠珊可以再次舉行關鍵投票的死線。若文翠珊方案、其他方案、押後或延遲脫歐，甚至終止脫歐也無法通過，英國將在當日「無協議脫歐」，屆時或出現各種混亂。

4月8日是3個關鍵投票後的25天。一旦所有投票皆遭否決，重新大選或成為合符憲法的選項之一。

5月23日是歐洲議會選舉開始的日子，倘若英國仍未解決脫歐問題，可能被迫選出歐洲議會英國代表暫時出任職務。

（綜合報道）