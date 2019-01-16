【英國脫歐】慘輸230票　下議院否決協議　政府101年來最大敗仗

英國國會周二（15日）表決首相文翠珊（Theresa May）提出的脫歐協議，結果一如外界普遍預料、以202票贊成對432票反對遭到否決，令英國面對不明朗前景，包括再次舉行公投、硬脫歐、延遲與歐洲「分手」、甚至是繼續留歐等可能。文翠珊須在3天會期之內提交「替代方案」。

外界並不看好文翠珊的脫歐協議草案，本身支持政府的北愛爾蘭民主統一黨（Democratic Unionist Party，DUP）周二（15日）更在表決前稱，會反對「有毒」的補底方案（backstop plan），並會就草案投下反對票。

草案被否決後，其中一個可能性是再與歐洲談判尋求，為英國爭取更好條件，但首相府發言人表示，文翠珊並沒有計劃在周三（16日）到布魯塞爾與歐盟官員會面。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）在協議闖關失敗後公開表示，促請英國政府盡快提出正面方案，避免該「硬脫歐」。

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）亦發布聲明，指對有關結果感到遺憾，並指英國距離正式脫歐限期3月29日已經時間無多，因此要求對方需要盡快澄清立場。



英鎊匯價在協議遭否決後一度下跌1.5%，其後微升。英鎊兌美元最新報1.2860，英鎊兌歐元最新報1.1266。

政府面對不信任動議

下議院以432票比202票大比數否決文翠珊主導的脫歐協議版本，這是英國政府101年來最大的敗仗。文翠珊除面對議員反對聲浪，其仕途亦將面臨考驗。

英國最大反對黨工黨隨即提出不信任動議，投票會在當地周三進行。在協議表決前已預言會對文翠珊政府提出不信任動議的工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）形容，保守黨政府遭遇災難性失敗。文翠珊則對投票接示認同，認為可藉此測試政府的支持度。

北愛爾蘭民主統一黨早已聲明「反對協議，支持保守黨」，因此針對政府的不信任動議料難獲通過。

假如針對政府的不信任動議通過，它又不能在14天內通過信任動議，國會便會馬上解散，提前大選。惟即使保守黨政府因不信任動議下台，首相亦未必要辭職，文翠珊仍可率領該黨參加大選。首相必須下台的情況是，保守黨未能在大選中贏得下議院過半數議席。