朝鮮電視台播「特金會」紀錄片　不提峰會無協議

美朝峰會上周四（2月28日）提早結束，美國總統特朗普和朝鮮最高領導人金正恩未有簽訂《河內宣言》。朝鮮中央電視台（KRT）周二（5日）播出金正恩訪問越南出席「特金會」的紀錄片，惟未有提及峰會無協議告終。

越南特金會：朝鮮中央電視台（KRT）周二（5日）播出金正恩訪問越南出席「特金會」的紀錄片，惟未有提及峰會無協議告終。（美聯社）

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紀錄片全長78分鐘，內容包括金正恩與特朗普會面，以及到訪當地朝鮮大使館的情況。紀錄片播出金正恩的黑色豪華房車駛經河內街道，獲居民夾道歡迎的畫面。金正恩到訪朝鮮大使館時，與民眾在已故父親金正日、祖父金日成的巨型照片前合影。

紀錄片中，美朝首腦互相握手微笑，形容雙方同意「更多面對面會談」，並繼續進行「有建設性的對話」。旁白亦提到，雙方如能基於互相同意和尊重的原則下提出合理建議，兩國可以克服困難，向前邁進。紀錄片引述金正恩指朝鮮和美國必須結束長達數十年的敵意和對峙，但未有提及峰會未達共識。

有專家認為，紀錄片未有提到無核化談判的狀態，代表平壤政府希望繼續談判，同時亦不希望朝鮮民眾得悉外交失敗，以免損害金正恩的領導。

（路透社／美聯社）