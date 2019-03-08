王毅談美朝：不要設過高的門檻　不要提不切實際的要求

中國外交部長王毅周五（8日）在北京舉行記者會，期間被問到對於第二次美朝峰會未能取得成果的看法時，他相信朝鮮半島核問題最終可以解決，但認為美朝兩國需要繼續對話尋求共識。

王毅被韓聯社記者問及有關形勢時，表示北京方面認為第二次「特金會」是政治解決半島核問題進程當中的重要一步。他指出，雙方能夠剋服障礙，再次聚首，面對面坦誠交換意見，這本身就是積極進展，就值得充分肯定。國際社會應當鼓勵朝美雙方保持耐心，沿著推進半島無核化、建立半島和平機制的正確方向繼續前行。

王毅又提到，只要對話不停、方向不變，半島無核化的目標最終一定會得以實現。當然，半島核問題延宕幾十年，各種矛盾錯綜復雜，解決起來不可能一蹴而就，各方對此應有理性預期。不應從一開始就設置過高的門檻，也不應單方面提出不切實際的要求。解決問題的關鍵是各方都要跳出歷史的局限，打破互不信任的魔咒。

他補充，解決問題的途徑是共同制定出實現半島無核化和建立半島和平機制的總體路線圖，在此基礎上，按照分階段、同步走的思路，明確每個階段相互聯繫、相互促進的具體措施。在各方同意的監督機制下，由易到難，循序推進。

對於中國在朝鮮問題的立場，王毅強調中國始終堅持半島無核化目標，堅持對話協商解決問題，堅持維護半島和平穩定。他表示北京方面已經為此努力了20多年，中國的作用不可替代。又稱中國下將繼續與各方合作，朝着既定目標繼續作出貢獻。

（人民網）