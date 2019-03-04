【印巴衝突】被俘機師兩段影片　觸發兩國「口水戰」　　

印度和巴基斯坦在具爭議的喀什米爾（Kashmir）一帶爆發衝突，當中一名曾被巴方俘虜的印度機師阿比南丹（Abhinandan Varthaman）成為兩國媒體「口水戰」的焦點。 巴基斯坦兩度發放阿比南丹的短片，片中機師讚揚巴方專業。惟印度媒體對此甚為不滿，批評巴基斯坦有違國際法，更指短片是該國威迫之下拍攝。

印度與巴基斯坦上周三（2月27日）在喀什米爾「實際控制線」（Line of Control）交界發生空戰，印度空軍中校阿比南丹駕機越過界線後被擊落，並跳傘降落於巴控喀什米爾地區。

巴基斯坦國營廣播電台（Radio Pakistan）同日公布他被俘虜和受審畫面。阿比南丹在片中禮貌地拒絕盤查人員關於其任務細節的提問，並表示自己受到巴基斯坦軍方良好對待。

印巴衝突：巴基斯坦國營廣播電台公布阿比南丹被俘虜的畫面，可見他雙眼被蒙，面有血跡。（路透社）

印媒：巴方虐待戰俘

惟片段中阿比南丹被蒙住眼睛，臉上有血，而且他全身被綁，無法動彈。印度媒體對此大為反感，並馬上炮轟巴基斯坦違反國際法，特別是《日內瓦公約》（Geneva Conventions）有關戰俘待遇的條款。

《關於戰俘待遇之日內瓦公約》列明除一些基本的人身安全和健康保障外，根據第二部第13條列明，戰俘應免遭「侮辱與公眾好奇心的煩擾」；第17條則列明戰俘受審時僅須告知姓名、等級、出生日期和番號等資料

印度不少媒體執住條款大肆報道，稱巴方在社交平台公布影片令被俘機師成為公眾焦點，做法或有違公約；影片中的機師血流披面，也成為印度媒體鞭撻巴基斯坦違反人道對待戰俘的理由。儘管機師也曾自稱是：「他們（指印軍）（從憤怒的人群中）救了我。」

印巴衝突：印巴雙方上周五在邊境城市瓦格赫（Wagah）進行正式移交機師阿比南丹（左）。（美聯社）

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）其後兌現承諾釋放被俘機師，但事件仍未告一段落。原因之一是釋放計劃較原定推遲數小時；其次是巴基斯坦電視台在正式移交阿比南丹前，放映另一段自述片段，稱自己被巴軍從「暴民」手中拯救，形容巴基斯坦軍方非常專業，令他印象深刻，並批評印度媒體經常誇大事實和誤導讀者。

印度傳媒在阿比南丹回國後馬上「還擊」，例如半官方的印度報業托拉斯（PTI）引述消息稱，移交計劃推遲是因為巴基斯坦要求機師拍片才肯放他歸國；《印度時報》（Times of India）亦引述官方消息稱，阿比南丹曾透露被巴基斯坦三軍情報局（ISI）拘留其間被迫大玩「心理遊戲」，報道又指巴方的「精神虐待」未能擊倒阿比南丹。

（綜合報道）