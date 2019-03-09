日本116歲超強阿婆獲認證全球最高齡老人　頭腦清醒識捉棋兼計數

日本福岡市一位「超強阿婆」、116歲的田中力子，周六（9日）獲健力士世界紀錄認證為目前在世的全球最高齡老人，她在接受證書的儀式上開心流涕。 田中力子雖然已達116歲超高齡，但頭腦仍然非常清醒，更厲害的是，她現在依然喜愛玩黑白棋，且活到老、學到老，也喜歡練習數學題。

日本116歲人瑞：田中力子即席吃職員為她安排的蛋糕。（視覺中國）

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健力士世界紀錄公司當天派員到田中力子居住的護老院，向她頒發證書。田中力子雙手合十，激動得落淚，並連聲稱謝。

田中力子可以在無人攙扶的情況下，自己推着步行輔助車慢慢行走，當天又向恭賀她的職員揮手。她更即席吃職員送給她的蛋糕。

她被問到至今為止最開心的事情時，她回答稱「就是現在」。原來她早在100歲時，已希望可以成為全球最老的人，如今「夢想成真」。

田中力子1903年1月2日出生，她全家有8兄弟姊妹，她排行第七。她1922年結婚，之後生下4個小孩，領養1個小孩，目前她有5個孫兒，8個曾孫。

她雖然年紀大，但仍然非常醒目，她通常每天早上6時起床，然後喜歡學習數學。她的興趣更是與其他老人一起玩黑白棋。

按照健力士世界紀錄，原先的全球最高齡老人同樣是日本人，即是橫濱市的都千代，但她在2018年7月以117歲高齡去世。健力士世界紀錄公司之後展開調查，現在認定116歲66天的田中力子為在世的全球最高齡老人。

（綜合報道）