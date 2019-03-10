「習特會」將推遲舉行　或因避免像越南「特金會」般無協議

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美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平原定3月底舉行的「習特會」料將延後舉行，相信是因雙方想先敲定各種細節，避免會晤像越南「特金會」一樣未能達成協議。

美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）上周五（8日）表示，美方仍未確定「習特會」的舉行日期，雙方仍在進行談判中，「美中雙方都同意會晤要有重大進展，意味他們在召開峰會前，立場會非常接近。與很久以前的一段時間相比，目前中美的立場已經更加接近。」

白宮國家經濟委員會副主任威廉姆斯（Clete Willems）同日亦指，美中貿易談判仍有許多工作要做，至今還未確定特朗普與習近平會面的日期，「我們每天都在討論，但沒有人擬定會面計劃。」

美中貿易全國委員會（US-China Business Council）的彭捷寧（Jake Parker）表示，特朗普與朝鮮領袖金正恩的越南峰會在沒有達成協議的情況下結束，此舉令中方「非常驚訝」，「他們想要的是一個簽約儀式，並不想要一場談判。雙方都樂於看到這情況發生。」

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）上周五接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，「習特會」或延至3月稍後時間或4月舉行。

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（綜合報道）

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