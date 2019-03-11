【埃塞俄比亞空難】將確認遺體身份　美國派員協助調查意外起因

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機，周日（10日）在起飛後不久墜機，航空公司證實機上157人全部罹難，包括1名香港人。 航空公司隨後表示，已成立聯合委員會，辨認死者身份，並調查意外起因。美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）同日指，會派出4名專家到當地協助調查。

埃塞俄比亞航空公司在意外發生後於Twitter上表示，已與埃塞俄比亞民航局（Ethiopian Civil Aviation Authority）和埃塞俄比亞運輸局（Ethiopian Transport Authority）成立委員會進行調查，了解意外起因，並會與客機製造商波音（Boeing）和其他國際機構緊密合作。

航空公司亦指，已聯絡死者家屬。確認死者身份後，公司會將遺體送返予死者親屬。

Accident Bulletin no. 4

Issued on March 10, 2019 at 06:20 PM pic.twitter.com/685uGE6izJ — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 2019年3月10日

美國國家運輸安全委員會發言人同日指，正與國務院聯絡，計劃派出4名專家到當地，與埃塞俄比亞民航局合作調查意外起因。

波音亦發聲明指，將派出技術人員到墜機現場，提供技術支援。

Updated Statement on Ethiopian Airlines Flight 302: https://t.co/0jyiFuGHIE pic.twitter.com/Unl92SYykI — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) 2019年3月10日

（綜合報道）