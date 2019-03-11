【埃塞俄比亞空難】熱愛動物英女　赴聯合國環境大會不幸罹難

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機，周日（10日）在起飛後不久墜機，航空公司證實機上157人全部罹難，包括1名香港人。 各國傳媒陸續報道罹難者身份，其中最先獲報道的兩名英國乘客分別是36歲的聯合國動物權益運動人士圖爾（Joanna Toole）及55歲的男子瓦伊薩卡（Joseph Waithaka）。

圖爾來自英國德文郡（Devon），她為了去肯尼亞（Kenya）與漁夫舉行一個工作坊，教導他們如何減少捕獲海洋廢棄物，並計劃在肯尼亞舉行的聯合國環境大會上，參與討論解決塑料污染問題而登上飛機。

圖爾的爸爸阿德里安（Adrian Toole）表示，「她是個溫柔又有愛心的人，她自小便想從事關於動物權益的工作。對她來說，那不只是工作而已，而是一份使命。過去15年來她一直要搭飛機來往世界各地，其實對我來說，我從來不希望她登上任何一架飛機。」

至於瓦伊薩卡就來自英國侯城（Hull），他育有2子1女， 曾經在侯城住了10年，2015年搬到肯尼亞，而他的妻子和3名子女全都留在侯城。

瓦伊薩卡的兒子庫里安（Ben Kuria）說，「肯尼亞當局已向我確認，父親就在那架客機上。他打電話給我說他8時上機，我就說遲點見。我感覺很超現實，明明幾小時前他就在我家，我們還一起吃了一餐飯。老實說，我仍在震驚之中。」

庫里安又稱，「我們全家都感到悲痛欲絕，我媽媽特別沮喪。起初他來到英國時日子很艱辛，後來他適應侯城的生活，並在不同的護理中心工作過。他成為了非牟利組織Humbercare的義工，然後在緩刑服務部得到一份工作，負責看管那些進行社會服務令的人。他是個內向的人，但他有一顆樂於助人的心。」

（綜合報道）