【埃塞俄比亞空難】乘搭波音737 MAX 8安全嗎？　專家陷兩難

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一部波音737 MAX 8客機周日（10日）墜機，機上157人無一生還。 繼中國、埃塞俄比亞、印尼和新加坡後，英國、韓國、澳洲和馬來西亞也宣布停飛這款客機，與此同時，消費者們也在思考應否乘搭它，惟連專家也未能給予肯定的答案。

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新加坡航空公司（Singapore Airlines）全資附屬子公司勝安航空（Silk Air）和斐濟航空（Fiji Airways）表示繼續使用波音737 MAX 8客機。兩間公司均表示會密切關注情況，而斐濟航空則指出公司對這款客機的「適航性」（airworthiness）充滿信心，確保機師會接受最高安全標準的培訓。

挪威民航局（Civil Aviation Authority）則表示在印尼獅航（Lion Air）意外之後，已與挪威短程航空（Norwegian Air） 溝通，確保公司實施相關培訓和程序。民航局總幹事科布貝斯塔（Lars Kobberstad）稱對該國航空乘客的安全有信心。挪威暫時未停用MAX 8客機。

中國民航局副局長李健則認為，同一款飛機在130多天內發生兩宗飛行事故，為當局帶來很大壓力，面臨機師「敢不敢飛、能不能飛」的不確定性，故認為需保證問題得到解決才放行。

埃塞俄比亞空難：波音737 MAX 8客機5個月內發生兩宗致命空難，多國決定暫時停飛這款型號的客機。（路透社）

對於航空公司和監管機構的不同取態，澳洲戰略航空解決方案公司（Strategic Aviation Solutions）董事長漢斯福特（Neil Hansford）稱自己不會乘搭MAX 8客機。他認為，波音公司應公布更多關於MCAS系統的資料。他指出，波音的飛機手冊只是簡單提及MCAS，但沒詳細說明和指導。

美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）前安全檢查員桑蘇西（David Soucie）則表示，從不會說駕駛某型號的飛機不安全，但他現時會選擇不乘搭MAX 8，原因是搭客沒有足夠的資訊。他說：「沒有方法讓得知我乘坐的航空公司客機，或者駕機機師有否接受訓練，如果有的話，我一定會乘搭該飛機。」

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）前董事戈爾茲（Peter Goelz）認為，現時過早停飛涉事型號，但假如發現埃塞俄比亞空難與獅航空難是有關聯，那就是停飛之時。

（綜合報道）