中國成全球首國停飛波音737 MAX 8　民航局：埃塞空難帶來壓力

埃塞俄比亞航空周日（10日）早上一班航班編號為ET302的客機，在飛往肯尼亞途中不幸墜毀，航空公司證實機上157人全部遇難，為波音737 MAX 8 型號客機5個月內第二次發生空難。 事件發生後，中國民航局向國內航空公司發出通知，要求暫停國內波音737 MAX 8 飛機商業運行。全國政協委員、中國民航局副局長李健表示，同一款飛機在130多天內發生兩宗飛行事故，給中國民航監管部門帶來了很大壓力，因此作出停飛波音737 MAX 8飛機商業運行的決定。

中國成全球首國停飛波音737 MAX 8飛機。（視覺中國）

李健表示，對於最近發生飛行事故的波音737 MAX 8飛機，中國民航局已經向波音公司發函，要求其對相關問題作為明確說明；並將派人參與對這款飛機及時跟進調查，「民航局一定會保證問題得到解決才放行。」

李健強調，同一款飛機在130多天內發生兩宗飛行事故，為中國民航監管部門帶來很大壓力，面臨著飛行員「敢不敢飛、能不能飛」的不確定性。因此，民航局今天作出暫停波音737-8飛機商業運行的決定，中國是全球第一個這麼做的國家。

李健又說，波音737 MAX 8飛機的設計和以往的波音系列飛機相比，有發生一些變化，可能帶來風險的不確定性。例如，保持飛行平穩的飛機迎角探測器就做了一些改變，在飛行時，如果這套系統的信號探測不準確，會帶來飛行操作的困擾，「這種情況已經發生多次了。」

國內航空公司已接收逾60架波音737 MAX 8

早前報道，中國民航局通知稱，波音737 MAX 8 飛機時隔不到5個月發生兩宗空難，令人警醒。鑑於兩宗空難均為新交付不久的波音737-8飛機，且均發生在起飛階段，具有一定的相似性，本著對安全隱患零容忍、嚴控安全風險的管理原則，為確保中國民航飛行安全，經研究，決定國內運輸航空公司暫停波音737-8飛機商業運行。

據了解，國內多家航空公司均有訂購737 MAX 8機型，目前交付數量已超60架，包括廈門航空接收9架、海航接收7架、南航接收16架、國航接收14架、東航接收13架等。