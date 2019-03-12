【英國脫歐】檢察總長：修訂方案未有消除法律風險

英國3月29日的「脫歐大限」將至，但國內仍未通過脫歐協議，下議院當地時間周二（12日）會表決首相文翠珊提交的脫歐協議草案，若然不獲通過，那麼國會次日將投票決定是否通過「無協議脫歐」。如再遭否決，議員最終需就「押後脫歐」表態。 檢察總長郝思賢（Geoffrey Cox）在投票前公布新的法律意見，提到修改後的脫歐方案未有消除法律風險。

首相文翠珊周一（11日）赴法國與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）會面後，雙方同意對脫歐協議作具法律約束力修改。檢察總長郝思賢周二（12日）指出，這些修改只是降低英國無限期和不自願被困在「補底方案」的風險，但沒有消除英國受制於歐盟法規的法律風險。他又承認，若英國與歐盟出現難以解決的分歧，英國始終未能單方面退出「補底方案」。

郝思賢又補充，議員們應該自行負起表決的政治責任，強調每個人都必須作出決定。根據英國及歐盟周一發出的聯合聲明，雙方同意以2020年年底為期限，尋找「補底方案」以外的方法避免愛爾蘭島出現硬邊界。

分析相信郝思賢的意見，會打擊文翠珊爭取脫歐派議員的支持。消息相信，北愛爾蘭民主統一黨（DUP）會投下反對票，但該黨表明會在聆聽郝思賢的意見後才作最後決定，所以黨內尚未就投票達成明確結論。

（綜合報道）