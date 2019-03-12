【埃航空難】兩航空公司仍用737 MAX往來香港　民航處未頒禁飛令

埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機周日（10日）墜機，機上157人全部罹難，死者包括在聯合國工作的港人曾成毅。空難發生後，陸續有國家及航空公司宣布停飛涉事型號客機。 本港民航處今日（12日）表示，香港並沒有任何波音B737型號、包括涉事的B737 MAX型號飛機註冊。而海外註冊而往來香港的飛機，目前只有印度的香料航空（SpiceJet）及俄羅斯的Globus Airlines仍使用B737 MAX型號客機。民航處表示，現正聯絡有關航空公司，並了解其飛機調派情況，但未有發禁飛令。

自埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8客機，周日（10日）起飛後不久墜機，中國民航局隨即要求暫飛同型號客機。

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民航處續指，印尼的嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）及蒙古的蒙古航空公司（MIAT Mongolian Airlines）亦曾使用B737 MAX型號飛機往返香港航線，惟其所屬的民航當局已暫停其國內的註冊B737 MAX型號飛機運作。

由於審定B737 MAX機型的美國聯邦航空局確認B737 MAX型號飛機依然適航，且就埃塞俄比亞航空的意外調查仍在進行中，本港民航處指，會密切留意事態發展、調查進度及相關民航機構的資訊。

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此外，《香港01》翻查波音公司的售賣記錄，發現737 MAX系列涉及香港買家訂單有2宗，涉共128架，但這批飛機並非由經營航線的航空公司購入，而是由具中資背景的飛機租賃公司購買，相信是用作向其他航空公司出租。

其中國家開發銀行旗下、在本港上市的國銀金融租賃股份有限公司，於2014年起訂購78架，波音今年1月28日已交付1架，而據該公司的過往公告，於去年9月購買3架737 Max 8型飛機，預定於2019年底前交付，將長租予一家商業航空公司。

而中國飛機租賃集團（CALC）則於2017年6月年向波音訂購50架737 MAX系列飛機，料於2023年分階段交付。