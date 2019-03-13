美國要求德國勿讓中國公司參與5G　華為：太過分

美國媒體周一（11日）報道，美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）致函德國經濟部長，要求德國政府不要讓中國公司參與當地5G網絡建設。華為西歐業務負責人彭博（Vincent Pang）周二（12日）接受德國《商報》（Handelsblatt）訪問時指，美國的警告太過分。

彭博周二（12日）在訪問中表示，美國的警告太過分，認為一個國家不應利用其政治權力來傷害商業企業。華為意大利分公司行政總裁Thomas Miao就指，華為在意大利的業務雖然未受與美國的爭端影響，但客戶有擔憂，他期望找到解決方法。

德國總理默克爾同日表示，安全問題是德國政府非常重要的顧慮，他們正在為自己制定標準。中國外交部發言人陸慷則在例行記者會上回應指，美方一些人不能指望任何其他國家都願意犧牲自己合理的發展權益，去迎合美方自身的一己私利，乃至一些政治算計。

《華爾街日報》周一（11日）報道，美國駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）去信德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier），指若德方容許華為或其他中國電訊設備製造商參與5G網絡建設，美國會減少與德國的情報交流。