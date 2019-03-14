《華爾街日報》：中美展開海底光纜爭奪戰

《華爾街日報》周四（14日）報道，雖然美國政府示圖將中國電訊商華為排除在5G網絡建設之外，但華為目前在全球擁有380條海底光纜，美國及其盟國的官員擔心光纜或受間諜活動影響，加上隨着5G業務發展，中美兩國或對此展開新一輪爭奪戰。

報道指，華為的380條海底光纜承載約95%的洲際數據和語音流量，對多國的經濟和國家安全尤為重要。華為持有51%股權的華為海洋網絡（Huawei Marine Networks Co.）於2009年成立，正展開總長約6000公里、聯繫亞非歐的海底光纜舖設。華為至今涉足的光纜項目總長逾5萬公里。

報道指出，美國及盟國的官員擔心，華為有份參與的海底光纜或更易從事間諜活動和發動攻擊，並且可能潛在地加強中國的實力。這些官員認為，華為對海洋網絡熟悉並可接觸海底光纜，令中國可能附上裝置，暗中遙距監測或轉移數據，甚至切斷全國對外連繫。

美國國家反諜報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center）主任埃瓦尼納（William Evanina）表示，當局關注不同角色涉足海底光纜帶來的反情報和安全威脅，而鑑於這些光纜傳輸全球大部分通信數據，保障海底光纜成為美國及盟友的首要任務。

報道指出，由於目前的頻寬（Bandwidth）未足以應付5G時代，預料未來幾年會舖設更多海底光纜，美國及其盟友正探索解決潛在威脅的方法。報道指，美國自2012年起便試圖阻止華為參與電訊基建及海底光纜項目，而西方國家最少迫使華為海洋網絡退出一項國際項目，但未能阻止公司參與另一個項目。