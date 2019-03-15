【英國脫歐】下議院通過動議　要求押後脫歐

英國下議院周四（14日）表決是否押後脫歐，最終以412票贊成、202票反對，要求押後脫歐。

表決政府動議前，議員率先表決多項修正案，包括是否押後脫歐以舉行二次公投。結果所有修正案均遭否決，其中有關二次公投的修正案更以85票贊成、334票反對遭大比數否決。

政府動議如國會在3月20日前通過脫歐協議，英國政府將向歐盟提出押後脫歐至6月30日，完成所需立法程序。動議以412票贊成、202票反對獲通過。如3月20日前國會仍未通過協議，政府將尋求延遲脫歐更長時間。

在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）表示，已開始與議會內不同成員會面，尋找共識，並強調文翠珊的協議和無協議脫歐均不再是可行方案。他重申，支持讓公眾投票表態，形容為現實的方法打破現時僵局。

延期脫歐需歐盟27國同意

英國現決定押後脫歐日期，即延長《里斯本條約》第50條的期限，未來需取得歐盟27國同意。

英國《倫敦旗幟晚報》分析指，預期歐盟多國都會支持英國押後脫歐，以求讓脫歐協議在未來可以獲得通過，又或者讓英國可以再次公投或再舉行大選，改變政治現狀。

歐洲理事會主席圖斯克周四（14日）在社交網站表示，歐盟其他成員國應持開放態度，讓英國推遲脫歐，甚至是押後一段長時間（long extension）。

但歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）的態度則有所不同，他周三（13日）指若英國要求押後脫歐，「我知道歐盟接下來會問『為什麼？』『你要延期來做什麼？』『你要舉行第二次公投還是大選嗎？』我不知道英國會怎樣回應。」

歐盟領袖：英國應在5月底前脫歐

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）周二（12日）則表示，英國脫歐應該在5月底之前完成，因為歐洲議會將於5月23日至5月26日進行選舉，選出新一屆的歐洲議會代表。他稱，若屆時英國未脫歐，便要依照法律規定，舉行這些選舉。

德國總理默克爾（Angela Merkel）拒絕談論英國應該押後脫歐至何時，她只稱「這是我們的共同利益，去達到有秩序的離開。」但媒體則傳出默克爾曾私下表示：「若要得到歐盟領袖同意讓脫歐延後至6月底，是很容易的事。」

這是因為歐洲議會於5月底進行選舉，但會正式在7月開展新一屆會期，若英國在6月底脫歐，可以避開「英國要否參與新一屆歐洲議會」的歐盟憲政危機。

（綜合報道）