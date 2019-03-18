【新西蘭恐襲】赤手空拳勇鬥槍手　阿富汗難民獲封英雄

新西蘭基督城（Christchurch）兩間清真寺上周五（15日）發生槍擊案，導致50人死亡。48歲的阿富汗難民阿齊茲（Abdul Aziz）當時正身處其中一間受襲的清真寺，在面對手持槍械的兇徒，赤手空拳的阿齊茲英勇地隨手拿起一部信用卡機抗敵，成功嚇走槍手，救回不人性命，獲封為英雄。

新西蘭恐襲：在面對手持槍械的兇徒，赤手空拳的阿齊茲（Abdul Aziz）英勇隨手拿起一部信用卡機抗敵，成功嚇走槍手。（美聯社）

28歲的澳洲籍槍手塔蘭特（Brenton Tarrant）當日先在Al Noor清真寺槍殺數十人，隨後駕車到附近的位於林伍德區（Linwood）的清真寺準備大開殺戒。

阿齊茲和他的4個兒子當時正在寺內祈禱，他們聽到外面傳來響亮槍聲，一開始以為有人放炮仗，但阿齊茲覺得有可疑，於是隨手拿起一部信用卡機當武器，跑出清真寺。阿齊茲憶述當時情況稱，槍手身穿軍裝，起初不知道對方是好人還是壞人，但槍手開始咒罵他時，便知道來者不善。

阿齊茲之後手持信用卡機跑向塔蘭特，槍手於是跑回車上拿另一把槍。阿齊茲將信用卡機擲向塔蘭特，對方開槍還擊，幸好阿齊茲身手敏捷地避開。他隨後撿起槍手丟棄的一把槍，並向塔蘭特開槍，但發覺槍內並無子彈。

阿齊茲跟槍手返回清真寺，二人再次正面交鋒。阿齊茲說：「當他見到我手上有槍，他把槍拋下，然後跑回車上。我在後面追趕他。他坐在車內……我將手裏的槍像一支箭擲向車窗，他咒罵我後就逃走。」槍手開車逃走時，阿齊茲還繼續在後面追趕。

當阿齊茲回到清真寺，每個人都非常害怕，想辦法躲藏。阿齊茲告訴他們槍手已逃走，所有人才開始放聲大哭。

最終一共有7人不幸於林伍德區的清真寺喪生，但如果阿齊茲未有在危急關頭挺身而出，或會有更多無辜的人遇害，後果不堪設想。被外界譽為英雄的阿齊茲卻十分謙虛，指任何人在當時的處境都會做同樣的事，強調不是自己拯救了眾人，而是上主。

（綜合報道）