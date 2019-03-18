荷蘭反恐機構：烏得勒支「數個地點」發生槍擊

荷蘭烏得勒支（Utrecht）周一早上約10時45分（香港時間同日下午5時45分）發生槍擊案，一名槍手來到名為24 Oktoberplein-Zuid的電車站外的廣場開槍掃射，警方發言人稱案中一名受傷途人看來已死，另有數人受傷。 荷蘭反恐機構表示，烏得勒支數個地點發生槍擊。警方亦稱不排除電車站槍擊案的兇徒有同黨。

荷蘭國家通訊社ANP報道，荷蘭警方確認有一名槍手在逃，但他們不排除槍手可能有同黨。

外界已知的是，這宗發生在電車站廣場的槍擊案已造成1人死亡。但荷蘭警方發言人僅稱，相信一人已死。

另據國營的廣播節目公司（NOS）報道，反恐單位已包圍一棟建築物，涉案槍手可能藏身在內。

警方至今仍未就槍手的身份以及受害者人數或身份進行說明。

↓↓網民在Twitter發布荷蘭警方行動的照片

Latest images from #Utrecht pic.twitter.com/5Nsj5DkMSK — 🚔DoorKicker616🚔 (@EagleRanger85) 2019年3月18日

荷蘭烏得勒支槍擊案：圖為3月18日案發後，救援人員拉起布幕，遮住電車旁一具屍體。（美聯社）