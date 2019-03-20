哈薩克總統納扎爾巴耶夫辭職前　曾與普京通電話

撰文：凌俊賢
最後更新日期：
哈薩克（Republic of Kazakhstan）總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）周二（19日）宣布辭職。俄羅斯媒體引述總統普京的新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，納扎爾巴耶夫在宣布辭職前曾與普京通電話，但無透露二人對話內容。
俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）引述佩斯科夫表示，納扎爾巴耶夫周二（19日）下午與普京通電話，談到辭職事宜，並約定經常聯繫。佩斯科夫指出，他不掌握二人的談話內容資訊，暫時不會發表評論。
納扎爾巴耶夫周二在向全國電視演說時宣布其辭職決定：「我已做出一個對我來說不是容易的決定，即辭去總統職務。」他說自己會繼續擔任該國安全理事會的主席，以及擔任執政黨「組國之光黨」（Nur Otan）的黨魁。藉著這兩個職位，他將繼續在國家安全和戰略問題上保留很大的發言權，確保國家穩定和政策的持續性。
哈薩克位於亞洲中部，北鄰俄羅斯，南與烏茲別克（Republic of Uzbekistan）、土庫曼（Republic of Turkmenistan）、吉爾吉斯（Kyrgyz Republic）接壤，西瀕裏海（Caspian Sea），東接中國。多數居民信奉伊斯蘭教（遜尼派）。此外，還有東正教、天主教和佛教等。1991年12月16日哈薩克共和國宣布獨立。
（綜合報道）