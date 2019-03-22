習近平晤意大利總統　倡兩國加強貿易投資聯繫

中國國家主席習近平周五（22日）繼續對意大利的國事訪問，與意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）會面。習近平表示，兩國希望重振古代的絲路精神，加強雙方的貿易與投資聯繫。 這次習近平的歐洲之旅受到國際社會關注，他將與意大利代表簽署有關「一帶一路」的合作文件。

意大利方面當天為習近平舉行歡迎儀式，習近平由夫人彭麗媛陪同出席，意大利總統馬塔雷拉則由女兒陪同出席。

習近平與馬塔雷拉當天又舉行會談，並在會後一起見記者。習近平指，希望重振古代絲路精神，又強調要加強在各方面的合作，包括基建、港口、物流等。

習近平周六（23日）將會晤意大利總理孔特（Giuseppe Conte），屆時雙方將簽署「一帶一路」倡議諒解備忘錄，意大利將成為首個加入「一帶一路」的七國集團（G7）成員國。習近平之後會離開首都羅馬，前往西西里島首府巴勒莫（Palermo）。

外界預計兩國亦會簽署超過30項總值70億歐元（約624億港元）的協議，範圍涵蓋多個行業，包括向中國開放北部里雅斯特（Trieste）和熱那亞（Genoa）的港口。

意大利加入「一帶一路」倡議除引起執政聯盟內部反對外，國際盟友尤其是美國亦表明反對。白宮官員批評「一帶一路」倡議是一個「虛榮」計劃。惟意大利則指，加入「一帶一路」倡議不會影響國家地緣政治立場，並提到13個歐盟國家已加入「一帶一路」倡議，包括匈牙利、波蘭和希臘。

（路透社）