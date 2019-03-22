意大利總理：將簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄

中國國家主席習近平周四（21日）起前往意大利進行國事訪問。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）近日接受中國媒體採訪時說，意中傳統友誼源遠流長，習近平主席此行對意大利來說是一個非常重要的合作機遇。

孔特說，目前兩國關係良好，未來合作前景也將更加廣闊，兩國基礎設施的互聯互通顯得尤為重要。2017年意大利總統馬塔雷拉（Sergio Mattarella）訪問中國，2020年兩國將迎來建交50週年，在此之際，習近平主席訪問意大利，雙方將簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄。

孔特表示，意大利願意加入「一帶一路」合作，因為能夠為意大利提供增加對外經貿往來等多種機遇。孔特對兩國未來各領域發展充滿期待，並指將出席即將於4月在中國舉行的第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。

孔特說，雙方在經濟、金融、貿易領域的聯繫已非常緊密，未來可以在農業、可持續城鎮化、航空、交通、基礎設施建設、科技創新等領域展開對話與合作。他認為，在有效的多邊主義之外單獨應對全球挑戰是不可能的，因此意大利必須始終保持開放與對話。孔特期望未來兩國攜手推動聯合國、世貿組織等國際組織提高效率，攜手應對貧困、氣候變化等挑戰。

（新華社）