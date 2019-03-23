【英國脫歐】文翠珊去信國會：國家前途「四選一」

英國首相文翠珊（Theresa May）周五（22日）向國會議員發表公開信，講述與歐盟領袖會面成果。她表示經過商討後，歐盟為英國的未來定下4個選項，當中提到假如自己的方案沒獲足夠支持，她不會要求第三度在國會闖關。

文翠珊周四（21日）到比利時布魯塞爾出席歐盟峰會，獲歐盟成員國同意為英國脫歐限期延長最少兩星期，但需視乎英國國會表決結果。

文翠珊周五晚上回國後，向國會議員發表的信件中提到，歐盟高峰會的結論已經成為法律決定，因此需要國會盡快決定脫歐日期。她列出以下四個選擇讓議員考慮：

1. 推翻《里斯本條約》第50條，但意味英國違背公投結果； 2. 在4月12日「硬脫歐」，惟國會早前已經表明不會支持； 3. 假如脫歐協議在下周表決前得不到足夠支持或再遭否決，英國將於4月12日限期前再要求延長期限，不過英國需要參加歐洲議會選舉； 4. 假如協議獲足夠支持並得到下議院議長批准，國會可以在下周再表決，一旦通過，英國可以在5月22日正式脫歐；

英國到底能否或如何脫歐，至今仍然充滿變數。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）形容，英國的前途已經交由他們自己決定。

（英國廣播公司）