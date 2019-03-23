特朗普傳下周簽文件　承認「戈蘭高地」屬以色列

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美國官員傳聞正在準備一份官方文件，內容是美國正式承認以色列擁有戈蘭高地（Golan Height）主權。總統特朗普（Donald Trump）可能在下周以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）訪問美期間簽署。

美國一旦正式承認以色列擁有戈蘭高地主權，將是美國中東政策的重大改變。

特朗普周四（21日）在Twitter發文說：「經過了52年，對於美國來說，現在是時候完全承認以色列擁有戈蘭高地主權。對於以色列和區域安定而言，戈蘭高地具有戰略與安全上的關鍵重要性。」

就戈蘭高地主權與以色列發生爭議的敘利亞發聲明，對此強烈譴責。敘利亞指美國盲目偏袒以色列，並指特朗普顯明藐視及違反國際法。

外界猜測特朗普此舉是要協助內塔尼亞胡勝出4月9日的大選。特朗普對此予以否認。

戈蘭高地位於以色列北部、與敘利亞接壤，面積約1,800平方公里的邊境。1967年六大阿拉伯鄰國圍攻以色列，以軍於6日之內擊敗阿拉伯聯軍，並佔領戈蘭高地三分之二領土。1981年以色列自行立法吞併戈蘭高地，但未被國際社會承認，聯合國亦決議無效。

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（綜合報道）

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