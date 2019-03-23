特朗普傳下周簽文件　承認「戈蘭高地」屬以色列

美國官員傳聞正在準備一份官方文件，內容是美國正式承認以色列擁有戈蘭高地（Golan Height）主權。總統特朗普（Donald Trump）可能在下周以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）訪問美期間簽署。 美國一旦正式承認以色列擁有戈蘭高地主權，將是美國中東政策的重大改變。

特朗普周四（21日）在Twitter發文說：「經過了52年，對於美國來說，現在是時候完全承認以色列擁有戈蘭高地主權。對於以色列和區域安定而言，戈蘭高地具有戰略與安全上的關鍵重要性。」

就戈蘭高地主權與以色列發生爭議的敘利亞發聲明，對此強烈譴責。敘利亞指美國盲目偏袒以色列，並指特朗普顯明藐視及違反國際法。

外界猜測特朗普此舉是要協助內塔尼亞胡勝出4月9日的大選。特朗普對此予以否認。

戈蘭高地位於以色列北部、與敘利亞接壤，面積約1,800平方公里的邊境。1967年六大阿拉伯鄰國圍攻以色列，以軍於6日之內擊敗阿拉伯聯軍，並佔領戈蘭高地三分之二領土。1981年以色列自行立法吞併戈蘭高地，但未被國際社會承認，聯合國亦決議無效。

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2019

（綜合報道）