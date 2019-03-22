特朗普承認以色利戈蘭高地主權　全為幫內塔尼亞胡助選？

繼美國國務院日前將原屬敘利亞的戈蘭高地（Golan Heights）稱為以色列「佔領」領土，改用以色列「控制」領土後，總統特朗普在社交媒體Twitter貼文宣布承認以色列在戈蘭高地的主權。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）16分鐘後隨即回覆，盛讚特朗普，又稱他「已創造歷史」。特朗普此舉，無疑是要幫危如累卵的內塔尼亞胡在下月大選中保住總理之位。

戈蘭高地位於以色列北部、與敘利亞接壤，面積約1,800平方公里的邊境。1967年六大阿拉伯鄰國圍攻以色列，以軍於六日之內擊敗阿拉伯聯軍，並佔領戈蘭高地三分之二領土。1981年以色列自行立法吞併戈蘭高地，但未被國際社會承認，聯合國亦決議無效。如今特朗普宣布承認戈蘭高地為以色列領土，雖改變不了以色列50多年來侵佔該地的現實，徒具象徵意義，但卻為內塔尼亞胡政績加分，無疑是振奮了執政黨利庫德集團（Likud）在下月大選的聲勢。

以色列總理內塔尼亞胡（右二）3月11日與美國共和黨參議員格雷厄姆及美國駐以色列大使弗里德曼到戈蘭高地視察。（路透社）

以色列大選將於下月9日舉行，而內塔尼亞胡卻身陷多宗貪腐醜聞，包括接受電訊商發放對他有利的報道以換取放寬監管，和涉嫌收受富商雪茄和香檳等貴重禮物等。在特朗普貼文前一天，內塔尼亞胡再被爆出以市值四倍的價錢，轉售他持有其表親的鋼鐵公司股份，或會再度被警方檢控。

有指內塔尼亞胡為了轉移外界對其醜聞的視線，日前竟濫用總理職權，取得國家情報部門資料，稱伊朗已掌握了以國反對黨「藍與白」（Blue and White）領袖甘茨（Benny Gantz）電話內的機密內容，暗示甘茨或會受伊朗勒索。然而內塔尼亞胡交不出任何證據證明其說法，恰好特朗普成為了內塔尼亞胡身陷泥沼時的白武士。

事實上，正在出訪以色列的國務卿蓬佩奧，數小時前才重申美國維持對戈蘭高地的一貫立場。特朗普卻連與蓬佩奧統一口徑的工夫也省去，也不等內塔尼亞胡下周出訪美國時一起發表聲明，便逕自宣布承認以色列在戈蘭高地的主權。內塔尼亞胡立即搶得頭功，以示「成功爭取」，而其他反對黨也只能無奈隨特、內二人的調子起舞，否則便會遭受不愛國之指控。

在伊朗核問題、耶路撒冷地位等問題上，內塔尼亞胡與特朗普「合作無間」。(視覺中國)

特朗普與內塔尼亞胡可謂難兄難弟，兩人同樣受醜聞纏身，為爭取連任飽受壓力，唯有多次以政治手段轉移視線，來博取選民支持。兩年前特朗普冒天下之大不韙，承認耶路撒冷為以色列首都，目的便是要爭取其票倉——基督教原教旨主義的白人福音派——的支持。然而特、內二人從承認耶路撒冷，到今次公然違反國際法，承認戈蘭高地的舉動，因個人利益置於整個中東和平於不顧，其自私險惡，令人憤慨。

然而，歷史似乎已不在內塔尼亞胡這邊。內塔尼亞胡政府近年迅速右轉，在國際上聲名狼藉，已漸漸被國內外猶太人所唾棄。而以色列國防軍前總參謀長甘茨與前財政部長拉皮德（Yair Lapid）兩名猛人，更加牽頭將幾個反對黨派聯成一線，矢言要把內塔尼亞胡拉下台。其創立的新政黨「藍與白」，在民調上一直與內塔尼亞胡的利庫德集團叮噹馬頭，有望終結內塔尼亞胡長達13年的統治。

就算控制加沙的伊斯蘭組織哈馬斯，日前向特拉維夫發射兩枚火箭，以及特朗普承認以色列戈蘭高地主權的舉動，最終或會讓天秤傾向內塔尼亞胡一方，但以其多宗貪腐指控，也足以令其政治生涯結束。至於他在華盛頓的難兄難弟，所面對的通俄門調查已到了最後階段，一旦表證成立，特朗普即可遭國會彈劾。

美國眾議院首位索馬里裔穆斯林議員奧馬爾（Ilhan Omar）早前反對以色列遊說集團影響美國政壇的言論被扣上「反猶」帽子。（Getty Images）

至於特朗普對內塔尼亞胡有求必應，一面倒的親以右翼政策，也受到國內外的猛烈抨擊。儘管新任國會議員奧馬爾（Ilhan Omar）早前反對以色列遊說集團影響美國政壇的言論被扣上「反猶」帽子，卻也引起了震盪。多名民主黨總統參選人紛紛拒絕出席下周的美國以色列公共事務委員會（AIPAC，American Israel Public Affairs Committee）年度大會，恐防與這個權傾朝野的遊說集團扯上關係。

當美以兩國違反國際法及人道主義的中東政策，在特、內二人不加掩飾地每天上演時，世人也逐漸醒覺以巴權力再非對等，以色列右翼政府在中東的專橫獨斷，亦是時候需要被制止。下月以色列大選及下年的美國總統大選，或許能為長期受到壓迫的巴人帶來些微曙光，但此仍需國際社會繼續積極發聲和施壓。