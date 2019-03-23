【習近平訪歐】中國意大利聯合公報　雙方簽19份雙邊合作文件

中國國家主席習近平繼續訪問歐洲之旅，他周六（23日）與意大利總理孔特（Giuseppe Conte）會面，兩人見證雙方代表簽署多份合作文件，包括「一帶一路」合作諒解備忘錄。 會後中央電視台發布雙方的聯合公報，講述兩國代表討論的內容與結果，包括同意發展全面戰略夥伴關係、加強多個領域的合作如金融、農業、文化、科學等，又會在「一帶一路」的倡議下，加強在港口、物流和海運領域合作。

這份中國與意大利關於加強全面戰略夥伴關係的聯合公報，講述習近平在訪問期間，與意大利總統馬塔雷拉和意大利總理孔特舉行會談，雙方深入討論雙邊關係、共同關心的國際和地區問題等。雙方簽署了19份政府之間的雙邊合作文件。

公報指，中意雙方將在2020年迎來建交50周年，雙方一致同意進一步推動中意全面戰略夥伴關係發展；兩國外交部願就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題建立高級別的定期磋商機制。

雙方會在尊重對方主權和領土完整的基礎上發展全面戰略夥伴關係，意大利重申奉行一個中國原則。兩國並會加強在聯合國、二十國集團、世界貿易組織、亞歐會議中的合作。

兩方又討論到了聯合國安理會，雙方一致認為應該通過改革，增強聯合國安理會的權威和效率，通過民主協商等尋求解決方案。

兩方歡迎簽署政府間關於共同推進「一帶一路」建設的諒解備忘錄。雙方願加強「一帶一路」倡議同泛歐交通運輸網（TEN-T）等的連接，加強在港口、物流和海運領域的合作。

雙方確認願在亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）內共同努力，推動與亞投行宗旨與職能一致的互聯互通。雙方又希望增加兩國航線聯繫。

雙方又一致同意，通過中國財政部和意大利經濟財政部之間建立的「中意財長對話機制」，加強在經濟財政金融領域的對話和互惠合作。

在公報中，兩國又表示同意加強在農業領域、教育領域和文化領域合作、在空間科學、深空探測和載人航天等領域的合作、就應對氣候變化行動加強交流與合作、在引渡、民商事與刑事司法協助領域加強合作等。

（央視新聞）