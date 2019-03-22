德媒斥意大利擁抱「一帶一路」　指會錯失歐盟對華戰略帶來的機遇

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中國國家主席習近平周四（21日）抵達意大利，展開為期四日的訪問行程，期間將與意大利簽署「一帶一路」協議。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）形容，這是一個非常重要的合作機遇。

但德國《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）則指，意大利認可「一帶一路」，將錯失歐盟對華戰略所帶來的機遇，並指意大利是落入了中國的離間計。

《法蘭克福匯報》周四（21日）發文指出，中國的新絲綢之路旨在重構21世紀全球經濟版圖，但中方屢屢被指摘在海外製造債務陷阱，所以北京正急切需要一次成功，歐盟本可以藉此以共同的對華戰略來來爭取更多籌碼和中國談判。不過意大利這個七國集團（G7）成員國，此時卻急忙靠攏中國。文章形容，這無疑是為「一帶一路」賦予巨大的合法性，亦錯失歐盟對華戰略所帶來的機遇。

報道形容，這表明中國毫不費力就能離間歐盟各國，並引述德國《商報》指出，歐洲迫切需要一個統一、自主的對華政策，並且在擁抱及抵制中國之間取得平衡，既避免被美國所利用，也避免喪失對中國的批判性，否則最終可能會兩面不討好。

《德國之聲》（DW）此前亦指意大利此舉讓中國向歐洲腹地踏進一大步，法國《費加羅報》（Le Figaro）更批評意大利是在西方國家團結上製造缺口，並警告歐洲未來可能要為此付上代價。

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（綜合報道）

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