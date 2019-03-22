意大利將加入「一帶一路」　法媒：中國在西方國家團結上製造缺口

中國國家主席習近平周四（21日）起訪問歐洲，首站到意大利展開國事訪問，預料會與意大利簽署「一帶一路」合作文件。法國《費加羅報》（Le Figaro）批評意大利向中國靠攏，形容中國是在西方國家團結上製造缺口，報道並警告歐洲未來要擔心意大利為此協議暗地支持中國政策。

習近平預計將與意大利總理孔特（Giuseppe Conte）簽署超過30項總值70億歐元（約624億港元）的協議，範圍涵蓋外交、經貿、文化、金融及基建等，包括向中國開放北部里雅斯特（Trieste）和熱那亞（Genoa）的港口。雙方亦將簽署一項初步協議，使意大利加入「一帶一路」倡議。

《費加洛報》指出，中國企業近年大舉投資歐洲，當中不乏港口等重要基礎設施及具戰略價值的產業，歐洲內部對此仍有分歧。報道擔心，「一帶一路」框架協議能讓北京控制里雅斯特和熱那亞的港口，這有如在歐洲插旗實行「包圍及部署行動」。

歐洲開始視中國為競爭者，而非單純的夥伴，報道批評意大利在沒有與盟友協調下，就準備簽署涉及地緣政治的貿易協議是「無骨氣」，並會在歐洲國家間引起緊張。報道又指出，中國利用意大利這個七國集團（G7）成員國，在西方國家的團結上製造缺口，並擔心歐洲日後要為意大利這個決定付上代價。

（綜合報道）