波音737 MAX 8更新軟件就緒　美國3航空公司派員聽取介紹

波音公司（Boeing）出產的737 MAX 8客機5個月內發生兩宗致命空難，美國聯邦航空管理局（FAA）要求更新飛機軟件系統。 波音上周六（23日）確認更新的飛行控制軟件就緒，同時會負責機師的相關訓練費用。法新社引述消息人士稱，美國3間航空公司將派員聽取更新。

波音針對737 MAX系列、設計防止客機失速的「機動特性增強系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS）作出修正。MCAS在客機失速時，會自動介入指示機頭朝下，讓飛機下降同時增加速度，防止失速情況。

波音表示，MCAS經過修正後，會先讀取多個攻角感應器數據才把機頭壓下，並且不會持續壓低；更新後亦會限制飛行改動的幅度。美國聯邦航空管理局目前尚未通過有關的軟件更新，但預料在下周展開檢測。

法新社引述業內消息人士稱，美國航空（American Airlines）、西南航空（Southwest Airlines）及聯合航空（United Airlines）將派員到波音位於華盛頓州倫頓（Renton）的工廠，聽取波音介紹有關軟件更新。美航和西南航空的機師並計劃於3月23日測試已安裝更新軟件的模擬器。

消息人士又稱，波音修訂了MCAS的使用說明和機師培訓手冊的最終版本。

（綜合報道）