馬哈蒂爾：倘歐盟繼續歧視棕櫚油　或考慮改買中國戰機

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馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）周日（24日）表示，如果歐盟繼續歧視棕櫚油的話，甚至因此制裁馬來西亞，當局或拒絕購買歐盟的戰機，改為買入中國戰機。

歐盟近日公布的文件認為，棕櫚油在種植過程中「危害環境」，應該從生物燃料中逐步淘汰，結果引發棕櫚油生產大國馬來西亞的強烈反應。大馬政府認為，歐盟此舉是歧視棕櫚油，目的是保護美國大豆油等其他油產品。

《新海峽時報》（New Straits Times）報道指，馬哈蒂爾出席一個棕櫚油生產商活動時表示，「如果他們（歐盟）不想買我們的棕櫚油，我們可以還擊，那麼我們也不需要他們的產品。我剛從巴基斯坦回來，在閱兵儀式中受中國製戰機的特技飛行表現所吸引」，「如果我們需要，可以考慮中國製的戰機」。

法新社認為，這是馬哈蒂爾對歐盟迄今最強硬的表態，甚至意味馬來西亞可能放棄購買法國的「陣風」戰鬥機（Rafale）和「颱風」戰鬥機（Eurofighter Typhoon）。

《聯合早報》則指，馬哈蒂爾表示沒有與中國探討購買飛機的事，他也不是宣傳中國的產品，而是反擊歐盟對棕櫚油的圍堵。馬哈蒂爾稱，歐盟的「圍堵」是排斥馬來西亞人，令60萬名依賴棕櫚油業的窮人失業。

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