以外長：特朗普將簽法令　承認以色列有戈蘭高地主權

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以色列署理外長卡茨（Israel Katz）周日（24日）在Twitter上推文，指美國總統特朗普（Donald Trump）會在美國時間周一（25日）簽署法令，承認以色列擁有戈蘭高地的主權。屆時正是以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）抵美訪問之時。

美國上周已有傳聞，指政府官員正在準備一份官方文件，內容是美國正式承認以色列擁有戈蘭高地主權。

特朗普上周四（21日）在Twitter發文說：「經過了52年，對於美國來說，現在是時候完全承認以色列擁有戈蘭高地主權。對於以色列和區域安定而言，戈蘭高地具有戰略與安全上的關鍵重要性。」

特朗普這番言論，惹來敘利亞、俄羅斯、伊朗、土耳其及歐盟等國家或組織反對。就戈蘭高地與以色列有主權爭議的敘利亞對此強烈譴責。敘利亞指美國盲目偏袒以色列，並指特朗普顯明藐視及違反國際法。

外界猜測特朗普此舉是要協助內塔尼亞胡勝出4月9日的大選。特朗普對此予以否認。

戈蘭高地位於以色列北部、與敘利亞接壤，面積約1,800平方公里的邊境。1967年六大阿拉伯鄰國圍攻以色列，以軍於6日之內擊敗阿拉伯聯軍，並佔領戈蘭高地三分之二領土。1981年以色列自行立法吞併戈蘭高地，但未被國際社會承認，聯合國亦決議無效。

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（綜合報道）

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