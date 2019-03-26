習近平：願與法國建立更堅實全面戰略伙伴關係

中國國家主席習近平周一（25日）於巴黎愛麗舍宮與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會談。兩國元首一致同意，建立更加堅實、穩固、富有活力的中法全面戰略伙伴關係。習近平表示，願與法國共同為建設和平安全的世界作出更多貢獻。

習近平表示，期望加強在聯合國、二十國集團等多邊機制中的合作，密切在氣候變化等重大國際問題上的溝通和協調，推動落實《巴黎協定》和聯合國2030年可持續發展議程，以實際行動維護以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則和多邊貿易體制。

習近平指出，中國和歐盟是當今世界兩大力量、兩大市場、兩大文明。中國重視歐洲戰略地位和作用，一直將深化對歐關係作為外交優先方向；中方支持法方在歐洲聯合自強進程中繼續發揮引領作用，希望法方推動歐盟在發展對華關係方面發揮更積極影響，同時希望雙方加快推進中歐投資協定談判，盡早啟動中歐自由貿易區聯合可行的研究。

馬克龍稱，法方高度評價中國在應對氣候變化以及維和等多邊議程中的重要引領作用，法方不接受保護主義，法中在國際事務中有很多共同主張，保持着密切溝通協調，法中、歐中可以合作推進更多國際議程，完善全球治理體系，維護多邊主義和自由貿易；法國願積極推動歐中合作關係不斷向前發展，主張加強歐盟互聯互通戰略同「一帶一路」倡議對接。

（新華社）