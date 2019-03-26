【英國脫歐】下議院接掌脫歐進程　文翠珊稱政府不一定照辦

英國脫歐進程周一（25日）出現重大轉折，在多名閣員及黨友倒戈下，下議院表決通過由國會主導脫歐進程，嘗試定出一個大多數議員同意的脫歐選項。不過首相文翠珊（Theresa May）表明，不保證會遵守國會決定，暗示政府跟國會最終仍有可能繼續僵持。

文翠珊又一挫敗

獲通過的修正案由前保守黨議員利凱輝（Oliver Letwin）提出，並獲跨黨派支持，最終以329票贊成、302票反對下通過。今後將由國會設定脫歐議程，以及決定下一步如何推進。3名倒戈支持修正案的閣員隨即辭職。

《衛報》形容下議院是次表決，無疑是對文翠珊的再一次羞辱。

國會奪回脫歐控制權之後，下一步將在周三（26日）就不同的脫歐選項進行一系列的「指示性投票」，以找出多數議員會支持的方案，包括就文翠珊脫歐協議方案舉行公投。

英國脫歐：首相文翠珊3月25日到下議院宣布暫時擱置當日表決脫歐協議，因為相信未獲足夠支持。（美聯社）

不排除拒絕國會決定

修正案通過後，政府發聲明，警告指「這（表決結果）顛覆了我們的民主制度之間的平衡，並為未來設定一個危險、不能預測的先例。」

文翠珊質疑由國會主導脫歐前路，是否足以保證找出一個獲多數支持的方案，而且她認為這樣做，國會可能會得出一個歐盟不會同意協商的選項。她表明不一定會遵從國會決定。

政府呼籲國會要現實一些，拋出任何方案之前，都要考慮跟歐盟談判時是否可行。

外界估計，獲國會考慮的選項還包括文翠珊脫歐協議、無協議脫歐、撤銷愛爾蘭「補底方案」、「加拿大式」自由貿易協議、留於歐盟關稅同盟、「挪威模式」以及二次公投。

英國脫歐：下議院3月25日通過表決，掌控脫歐進程之際，留歐及疑歐兩方人士在議會外示威。（路透社）

屢傳受迫宮

文翠珊在國內推銷自己好不容易跟歐盟談妥的協議，可惜節節敗退。她原本打算周二在下議院就協議作第3次表決，但後來承認未獲足夠支持，決定暫時擱置表決，會繼續遊說議員支持。

再三經歷挫敗，文翠珊的相位亦跟脫歐前景一樣不明朗，有傳部分議員要求她交出辭職時間表，以換取他們支持脫歐協議。英國獨立電視公司（ITV）引述消息人士指，文翠珊周一跟多名保守黨疑歐派議員見面時同意上述做法，但卻未有就辭職一事提供詳情。

（綜合報道）