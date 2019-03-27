波音試飛737 MAX　測試軟件更新成效

波音公司（Boeing）出產的737 MAX 8客機5個月內發生兩宗致命空難，公司上周六（23日）確認更新的飛行控制軟件就緒。法新社周二（26日）引述消息人士報道，波音更新軟件後已試飛737 MAX，測試成效。

美國航空（American Airlines）和西南航空（Southwest Airlines）的機師上周六在華盛頓倫頓（Renton）測試已安裝更新軟件的模擬器，波音周一（25日）試飛已安裝更新軟件的737 MAX，測試成效。

埃塞俄比亞航空空難發生後，多國下令禁飛有關機型。波音737 MAX客機須獲聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration，FAA）批准方可解禁，但有政府消息人士透露，公司仍未向聯邦航空管理局提交有關軟件更新內容。

有指波音針對737 MAX系列、設計防止客機失速的「機動特性增強系統」（Maneuvering Characteristics Augmentation System，MCAS）為釀成兩次空難的可能原因。據透露，波音更新系統後，如客機有兩個攻角感應器數據不一致，將自動停用MCAS系統，公司亦計劃設置「不一致信號燈」，提醒機師MCAS系統出現故障。

（法新社）