【新聞教室】英國會「指示性投票」　能為脫歐找到出路嗎

英國下議院周一（25日）作出罕見的一步，表決通過從政府手上「奪權」，掌控脫歐議程，希望能突破現時僵局。 國會周三（27日）將會就多項脫歐選項辯論及進行「指示性投票」（indicative vote），以尋求獲多數議員支持的方案。究竟何謂指示性投票？是否一定會達到預期效果？政府有否責任接納並跟從？

什麼是指示性投票？

跟「有意義投票」（meaningful vote）有別，這項投票並不具法律約束力，僅為「試水溫」，測試哪項脫歐方案最廣為議員接受。

首相文翠珊（Theresa May）表明不一定會遵從這場投票結果，但分析指這場投票具有政治份量，如果最終如期得出一個獲多數支持的方案，文翠珊將面臨巨大壓力，不得不考慮接受。

英國脫歐：下議院3月25日表決通過由國會主導脫歐進程，並舉行一系列指示性投票，嘗試定出一個大多數議員同意的脫歐選項。圖為提出有關議案的保守黨議員利凱輝（Oliver Letwin）。（路透社）

如何進行？

投票雖然表明只是「指示」效用，但絕對不是玩票性質。在正式投票之前，議員將會就不同選項進行大辯論，預計由當地時間下午2時（香港時間周三晚上10時）開始、進行5小時，晚上7時（香港時間周四凌晨3時）開始投票。

投票以記名方式進行，時間預計30分鐘。每名議員會獲發一張選票，他們可以在每個方案上表示支持或反對，以收窄最終選項。同日晚上議長會宣布結果。

第一輪投票預料會得出多項最「深得人心」、獲過半數人支持的方案。議會估計下周一（4月1日）將會進行第二輪投票，以產生一個終極脫歐方案。

英國脫歐：在不少脫歐支持者眼中，首相文翠珊無異是賣國者。（路透社）

有可能的選項

選票上預計會出現各種的脫歐出路及公投方案，包括部分一早已被國會否決的想法，例如文翠珊脫歐協議及無協議脫歐。其他選擇包括撤回《里斯本條約》（Treaty of Lisbon）第50條（Article 50），即取消脫歐、「加拿大式」自由貿易協議、留於歐盟關稅同盟、以及「挪威模式」等。

投票一定產生預期效果？

不一定，正如文翠珊所言，指示性投票可能會「沒有結果」，即沒有多數議員支持任何出路，也可能有「矛盾結果」，即議員支持多於一項不能共同成立的選項。

上述情況有先例可鑑，2003年下議院就改革上議院進行指示性投票，選票上有7個選項。結果正是文翠珊所言，沒有一個選項獲多數人支持。最終任何改革方案都未能通過，上議院繼續維持現狀。

英國脫歐：首相文翠珊質疑由國會主導的指示性投票未必有結果，或產生歐盟不會同意的結果。（路透社）

關鍵日子一覽

3月27日 指示性投票日，暫時未知議員能否自由投票，抑或要跟從黨路線投票。另外議員這日都會就脫歐日期改期立法，由3月29日正式推後。預料最早會推遲至4月12日。 3月28日 政府有可能再提交脫歐協議草案給國會表決，以進行第3輪「有意義投票」。文翠珊近日加強遊說疑歐派議員，希望爭取他們回心轉意。 4月1日 很大機會舉行第2輪指示性投票，選出一個獲多數議員支持的選項。 4月12日 政府如果始終無法讓國會通過脫歐協議，必須在這日前交出其他出路。

（綜合報道）