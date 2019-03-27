【泰國大選】為泰黨宣布與6政黨結盟　欲組聯合政府

泰國大選周日（24日）舉行，為泰黨（Pheu Thai Party）周三（27日）宣布與6個政黨結盟，並稱取得至少255議席，成為下議院多數黨，足以籌組聯合政府。不過這數目未足以選出總理人選。 現任總理巴育（Prayut Chan-ocha）在軍方支持下，勢成新一屆總理人選，惟他未來4年任期的施政，料將面對不少阻力。

下議院一共500席，根據官方非正式結果，為泰黨取得137席，成為議會單一最大黨。

它率先與未來前進黨（Future Forward Party）、泰國自由黨（Seri Ruam Thai）、民族黨（Phak Prachachat）、新經濟黨（New Economics Party）、泰為國黨（Puea Chat）以及泰國人民力量黨（Thai People Power）。連同為泰黨，它們合計有255席。

親前總理他信（Thaksin Chinnawat）的為泰黨與這幾個反軍政府的政黨結盟為「民主前線」，周三宣布會籌組聯合政府。

多名黨領袖都有出席同日早上的記者會。他們呼籲獲軍方支持、尋求讓連任巴育下台。然而「民主前線」想派人取而代之，距離目標相去甚遠。它們只得252席，只符合組成聯合政府的第一個門檻，倘要有權選出總理，需手握上、下議院合計376票。由於上議院250席由軍方成立的全國維持和平秩序委員會（NCPO）委任，意味上議院全員均是軍政府或巴育的支持者，「民主前線」想其總理人選獲勝，基本上是不可能。

（綜合報道）