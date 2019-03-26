【泰國大選】3月大選5月才有正式結果　何事要拖這麼久？

泰國大選周日（24日）下午結束，該國選舉委員會周一（25日）公布下議院350個分區直選議席的初步點票結果，根據票站得出的數字，幾乎可確定親前總理他信的為泰黨，取得最多議席，其次是代表軍方的公民力量黨。但選委會表示，最終結果還有待5月9日才發表。 為何結果要等這麼久才出爐？為何為泰黨贏最多直選議席，但外界卻看好現任總理巴育可以連任？這些都與泰國的選舉制度有關。

為何要等這麼久才有最終結果？

軍政府為阻止為泰黨取得政權，在2017年更改大選規則，由並立制（混合名額多數制）改為「分配式混合制」，令計算議席的方法變得非常複雜。

所謂分配式混合制，是讓國民投票選出各區候選人，以相對多數決定下議院350個選區議席，再依各黨在全國的總得票率，分配下議院餘下的150個議席。

選委會已公布350個分區直選議席點票的結果，其中為泰黨贏得138席，公民力量黨96席、自豪泰黨39席、民主黨33席，還有未來前進黨30席。至於剩餘的150席，就要先知道總票數，才能接着分配。

選舉委員會稱總票數會在本周五（29日）公布，而最終結果會在5月9日發表。

泰國大選：巴育實際只需在下議院取得126席，連同上議院全員贊成就能成功連任。其他黨派則需要贏得376席，撤底控制下議院才能力排眾議，讓黨內候選人成為總理。圖為巴育3月24日在曼谷一個票站投票。（路透社）

如何勝出大選？

泰國總理由國會投票產生，而國會由250個上議院議席及500個下議院議席組成，因此理論上，總理候選人所屬的黨派需取得國會最少376席才能勝出。

但根據2017年泰國修憲，250席上議院由軍方成立的全國維持和平秩序委員會（NCPO）委任，意味上議院全員均是軍政府或巴育的支持者，所以實際上，巴育有「先天優勢」，只需在下議院取得126席，連同上議院全員贊成就能成功連任；相反，其他黨派則需要贏得376席，撤底控制下議院，才能讓黨內候選人成為總理。

泰國大選在周日（24日）舉行，非正式投票結果一再推遲公布。公民力量黨取得的議席數目不及為泰黨，然而根據國家2017年經修訂的憲法，巴育很大機會可連任總理。（路透社）

外界估計誰會勝出？

新制度對大型政黨不利，為泰黨雖然取得最多分區直選議席，現時得到138席，但相信在下議院剩餘的150個分配議席中，該黨已無法再取得更多席位，反而以96席落後的公民力量黨，只要再獲分配多15至25席，加起來就非常接近上述的126席，因此在未來可能發生的4種局面當中，外界普遍認為巴育連任勝算高。

（路透社）