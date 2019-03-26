泰國大選票怎樣計？　初步結果掀爭議　66萬人促選委成員辭職

泰國大選投票已結束，點票亦進入尾聲。選委會表示官方會在周五（29日）發表初步結果，但最終結果要在5月9日才會發表，根據票站得出的數字，幾乎可確定為泰黨取得最多議席，緊接是代表軍方的公民力量黨。

大選結束後票站工作人員正在點票。有部分票站被指出現混亂，點票出錯。（路透社）

然而這次選舉點票亦出現混亂，選委會數字和票站公布的數字有出入，均讓人質疑選舉不公出現問題，有民眾號召發起簽名行動要求擺免選委會委員，截至周一（25日）晚已有超過66萬人響應。

已知情況：為泰黨取得最多議席

根據目前資訊，全國94%的票已點票完成。公民力量黨得票最多，其次是為泰黨、未來前進黨、民主黨及泰自豪黨。但選票直接取得的議席為泰黨則為最多共135席、公民力量黨98席、泰自豪黨39席、民主黨34席、未來前進黨29席。

然而由於還有150席政黨名單席次，需要待點票完成才有答案，最終各黨派所得席次仍會變動。根據目前票站數字計算，連同名單席次幾乎可確定為泰黨共取得最多的135議席，緊接是公民力量黨117席、未來前進黨80席、民主黨53席、及泰自豪黨51席。

選委會表示他們會在周五公布350席的直選初步結果，但150席的政黨名單席次，連同最終結果需待5月9日才會公布。

泰國大選 主要黨派目前結果 黨派 投票產生席次（350席） 政黨名單席次（150席）＊ 為泰黨 135 0 公民力量黨 98 19 未來前進黨 29 51 民主黨 34 19 泰自豪黨 39 12 ＊註：政黨名單席次為預計值，需待全部選票點算後才有最終結果

選後為泰黨舉行記者會，介紹大選情況。（路透社）

點票出錯現混亂 網民促免選委會成員

有批評指這次選舉出現了不公和混亂情況，除早前有兩名地方官員因涉嫌賄選被捕，及有來自新西蘭1500張海外選票因郵遞失誤作廢外，點票亦出現問題。其中包括選委會數字和部分票站公布數字有出入，票站投票數超越該區選民人數等。

前總理他信亦透過美國《紐約時報》撰文，指責選舉不公，軍政府為保權力作弊。未來前進黨亦表示因投票數字點票出錯，令人質疑選舉有問題。

有非官方監測組織表示，因選民及工作人員不熟識新投票制度，導致填寫選票時出錯出現大量廢票。部分工作人員亦因缺乏訓練，未有完全按程序點票。

選委會則解釋稱點票系統在周日晚遭遇黑客攻擊，曾當機兩次，但承認有工作人員輸入資料時出錯。

泰國有民眾在網上發起簽名，要求擺免選委會委員，截至周一（25日）晚已有超過66萬人響應。

（曼谷郵報）