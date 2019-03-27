歐盟左右做人難　「價值觀外交」只是空中樓閣？

中國國家主席習近平出訪歐盟前，德國外長馬斯（Heiko Maas）曾在本月18日歐盟外長會議中喊話，呼籲成員國應當在中國面前，維護自身利益和價值觀，並警告「中國也在通過經濟政策尋求其戰略利益」。話雖如此，數日後即見意大利總理孔特（Giuseppe Conte）與習近平簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄；而法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦一邊質疑一帶一路，一邊與中方建立全面戰略伙伴關係，以及加強雙邊貿易往來。這些分歧足可見歐盟內部並未有一致的對華政策。 若置於國際格局來看，歐盟在對華政策上的矛盾，實為各領袖仍在適應大國國力再平衡的過程。本世紀的地緣政治形勢變更，權力格局走向多極，歐盟夾在中、美、俄三國之間，已不能再用馬斯那種陳舊的敵我分明思維，來制定外交政策。國家間的政治互動並非「開善堂」，而是彼此在博弈中找到均衡點，各取所須，達成正和博弈（Positive-sum game），這才能符合歐盟的生存之道。

習近平出席馬克龍的歡迎晚宴並致辭。（路透社）

政治本無永遠的朋友和敵人

首先，要了解歐盟為何在外交上「左右做人難」，須先從國際格局說起。雖然不少學者和評論皆將現時大國博弈的本質描繪成「新冷戰」，但誠如哈佛大學教授Odd Arne Westad形容，「新冷戰」實為「懶惰的術語」，脫離了世界格局走向多極的面向。當前的大國博亦中，冷戰時期的意識形態對峙，早被本土主義的利益取代，成為外交決策的基調。亦即是說，博弈模式已從昔日的零和格局，演化成既競爭、又合作的正和博弈。對於夾在大國博弈之間小國，她們已不須像冷戰時般「靠邊站」，形成對立陣營，而是要在大國競爭的格局下，以平衡外交手腕，將己國利益極大化。

習近平在羅馬受到意大利總統馬塔雷拉的接待（路透社）

或許，有論者會質疑，若將歐盟視作一個政治整體，其經濟實力應當可在博弈中掌握相當的話語權。問題是，即使28個成員國有着共同的安全考量（英國仍未成功脫歐），可在軍事議題形成共識，惟德、法兩國實在難以在經濟發展上，主導各成員國的外交走向。歐盟南弱北強（或東弱西強），發展程度迥異，使其須仰賴西方世界以外的資本，一如意大利剛把熱那亞（Genoa）和里雅斯特（Trieste）的港口開發和管理權交予中交建公司，以緩解沉重的債務負擔，提振經濟。

習近平訪意：意大利兩名右翼副總理薩爾維尼（Matteo Salvini，右）和迪馬約（Luigi Di Maio，左）也對對一帶一路持正面態度。（路透社）

誠如里雅斯特港務局局長達戈斯蒂諾（Zeno D’agostino）在簽字儀式後所言，因為特朗普政府已退出了世界，故意大利自然會把目光投向中國，一語道破其他成員國向華靠攏的誘因。現時，美國和歐盟關係漸見裂縫，特朗普亦不只一次投訴北約成員國繳納「保護費」不足，其副總統兼「首席攻擊犬」彭斯（Mike Pence）更在早前慕尼黑安全會議上，指摘歐盟「破壞」美國對伊朗的制裁；另外，美國駐德國大使格雷爾（Richard Grenell）又以限制情報共享，威脅德國與華為劃清界線。換句話說，既然美國有意踢開盟友，有腦的領袖也不會望天打卦，靜候美國回心轉意。

彭斯（Mike Pence）在早前慕尼黑安全會議上，指摘歐盟「破壞」美國對伊朗的制裁。

其實，歐盟各成員國的現實政治眼光，不只適用於中國，也同樣適用於俄羅斯。雖然鳥克蘭危機後，歐盟聯同美國制裁俄羅斯，但德國亦無視歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）和特朗普的反對，在北溪天然氣工程二號管道工程上（Nord Stream 2），與俄羅斯進入最後敲定階段。即使德、俄兩國在鳥克蘭問題上分屬「敵人」，但亦可能源議題上與俄國有商有量。這種既敵且友（Frenemies）的關係，可見於德國總理默克爾（Angela Merkel）在談論工程，隻口不提「烏克蘭」三字。

圖中黃色虛線為俄德之間正在商討的海底輸氣管道「北溪－2」（Nord Stream 2）；藍色線則是「北溪」海底輸氣管道，早於2012年啟用。（網上圖片）

平情而論，若把歐盟視為一體的超主權政治組織，其倡導的「價值觀外交」（自由、民主、人權、法治為本），在文字上確實是接近不少評論近年悼念的「自由主義國際秩序」。不過，當我們把視野聚焦至國家層面，便會發覺各成員國的外交政策，仍是以現實政治主導。此等眼高手低的外交政策，不僅使歐盟的言行看似有協調困難，亦是歐盟與其成員國時有磨擦之因。