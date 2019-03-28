【英國脫歐】文翠珊出撒手鐧　疑歐派轉軚支持協議

英國首相文翠珊周三（27日）向保守黨黨員承諾，將會在脫歐協議通過後請辭，不會參與下一階段的談判。部分疑歐派頭號人物如前外相約翰遜（Boris Johnson）、「歐洲研究小組」主席里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）等紛紛「轉軚」，傾向支持脫歐協議，務求換取文翠珊下台。

文翠珊的脫歐協議曾兩次遭大比數否決，當中不少保守黨議員倒戈投下反對票，協議如要成功闖關，文翠珊要爭取到最少75名議員「轉軚」支持。英國廣播公司（BBC）報道，文翠珊提出以相位換取支持協議後，有25名保守黨議員已確定會就協議轉投贊成票。

部分疑歐派頭號人物亦紛紛表態支持協議，約翰遜向「歐洲研究小組」表明，自己將支持協議。里斯莫格形容，即使自己向來要求文翠珊下台，但文翠珊對黨員宣布的一刻仍有「陣陣哀傷」；他表示，如北愛爾蘭民主統一黨（DUP）棄權，自己則會投下贊成票。

北愛爾蘭民主統一黨領袖范愛玲（Arlene Foster）卻強調，不會支持政府的脫歐協議，重申不能接受有損英國領土完整的協議。

工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）批評文翠珊的做法，反映脫歐談判是關乎政黨管理多於公眾利益。保守黨議員蘇碧玲（Anna Soubry）亦斥責「轉軚」的疑歐派議員只為將文翠珊拉下台而支持協議，而不是因此協議對國家有利。

（路透社／英國廣播公司）